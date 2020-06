Ribasso in arrivo per i mercati americani? Questa settimana sarà decisiva

Ribasso in arrivo per i mercati americani? Settimana scorsa (clicca qui per leggere l’articolo) abbiamo messo in guardia dal bivio di fronte al quale si trovavano i mercati americani: nuovi massimi storico oppure inversione al ribasso.

L’opinione comune dei grandi investitori era ed è che i mercati sono molto tirati se confrontati con l’economica reale.

“Siamo nel top 10% del rapporto storico tra utili e prezzi per l’S&P500 e contemporaneamente siamo nel peggior 10% delle situazioni economiche, probabilmente anche nel peggior 1%!”

Senza spendere ulteriori parole sulle opinioni andiamo ad analizzare i grafici dei principali indici americani per capire se c’è un ribasso in arrivo oppure si ripartirà al galoppo verso nuovi massimi storici.

Analisi grafica e previsionale sul Dow Jones

La proiezione in corso sul Dow Jones (clicca qui per le quotazioni), time frame settimanale, è rialzista e ha già raggiunto il suo I° obiettivo di prezzo in area 26.045. La chiusura della settimana appena conclusasi, però, è stata inferiore a questo livello. Se la rottura dovesse essere confermata le quotazioni potrebbero avvitarsi al ribasso. In caso contrario, gli obiettivi rialzisti sono quelli indicati in figura.

Analisi grafica e previsionale sul S&P500

La proiezione in corso è rialzista sull’ S&P500 (clicca qui per le quotazioni), ma la settimana appena conclusasi ha visto una brutta battuta di arresto lungo il cammino che porta al II° obiettivo di prezzo in area 3.335.

Per settimana prossima i due livelli da monitorare sono 2.981 e 3.116. Una chiusura inferiore al primo valore spingerebbe le quotazioni verso il I° obiettivo di prezzo in area 2.762 con conseguenti forti implicazioni ribassiste. Una chiusura superiore al secondo valore, invece, aprirebbe le porte al rialzo verso gli obiettivi indicati in figura, in prima battuta il II° obiettivo di prezzo (3.335).

Analisi grafica e previsionale sul Nasdaq100

La proiezione settimanale in corso sul Nasdaq100 (clicca qui per le quotazioni) è rialzista e non ha più ostacoli lungo il cammino che porta al I° obiettivo di prezzo in area 10.610.

Apparentemente tutto a posto. Tuttavia va notata una cosa molto importante. Durante la settimana scorsa l’indice ha segnato nuovi massimi storici, ma ha chiuso sotto il massimo storico precedente. Un segnale da non trascurare.

Conclusione

Ci sono tutte le condizioni affinché ci sia un ribasso in arrivo per i mercati americani. Per evitare di rimanere scottati, monitorare con attenzione i livelli indicati in figura.