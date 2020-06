Come fare domanda di invalidità civile all’INPS e a chi spetta. Quale procedura e che tipo di documentazione occorre? Cosa è utile sapere affinché la propria richiesta sia accolta e si riconosca alla persona interessata lo status di invalido civile? Nella seguente guida vi forniamo tutti i dettagli utili alla presentazione della domanda di invalidità civile.

Come funziona l’invalidità civile

Le persone che presentano malattie o menomazioni permanenti croniche, tanto fisiche quanto psichiche o intellettive, possono presentare la domanda di invalidità civile. Le patologie per le quali si riconosce l’invalidità civile sono quelle la causa non è riconducibile a ragioni di lavoro, servizio o di guerra. Con questo tipo di menomazioni l’invalidità civile non è compatibile. Questo è quanto stabilisce la legge n. 118 del 30 marzo 1971 in merito.

Un aspetto sul quale porre l’accento riguarda anche la differenza che intercorre tra stato di handicap e invalidità. Quando si parla di invalidità civile, infatti, non ci si riferisce allo stato di handicap regolato dalla legge 104/1992. per tale ragione, è opportuno sapere che la richiesta per l’ottenimento dello status di invalido civile segue un iter a parte e specifico.

L’iter da seguire per l’inoltro della richiesta

Come fare domanda di invalidità civile all’INPS e a chi spetta? Molte persone che soffrono di varie patologie si domandano se abbiano diritto al riconoscimento di invalido civile e come fare per ottenere i conseguenti benefici.

Chi può fare richiesta di invalidità civile

Al fine di avviare l’iter per la richiesta è importante sapere che l’ottenimento dello status segue due momenti: uno sanitario e l’altro amministrativo. I cittadini che possono inoltrare richiesta di riconoscimento di invalidità civile sono:

A) cittadini italiani residenti in Italia;

B) stranieri comunitari legalmente soggiornati in Italia ed iscritti all’anagrafe comunale;

C) stranieri extracomunitari legalmente soggiornati in Italia con regolare permesso di soggiorno come prevede l’art. 41 del testo unico per l’immigrazione.

Richiedere il certificato al proprio medico curante

Come fare domanda di invalidità civile all’INPS e a chi spetta? La prima cosa da fare per l’ottenimento dell’invalidità civile è quella di rivolgersi al proprio medico curante. Quest’ultimo dovrà produrre un certificato introduttivo nel quale attesta l’infermità invalidante del soggetto con l’indicazione di tutti i dati. Solitamente, spetta sempre al medico l’inoltro di tale documentazione all’INPS attraverso una procedura telematica stabilita.

Una volta che il medico ha inviato tale certificazione, consegna all’interessato una ricevuta del codice identificativo della propria pratica aperta. Tale certificato introduttivo è valido per 90 giorni. Per tale ragione, la persona interessata non deve attendere molto per completare l’iter di richiesta.

Cosa fare nell’area riservata del portale INPS

A questo punto, il richiedente può accedere alla propria area riservata sul portale INPS tramite Pin ed inviare la documentazione fino a quel momento prodotta. Nella misura in cui l’INPS riceve la documentazione trasmette la richiesta alla ASL di competenza per gli accertamenti sanitari del caso. Da questo punto, l’interessato viene invitato a fissare un appuntamento presso la ASL corrispondente al CAP di residenza o di domicilio.

Tale visita medica è finalizzata all’accertamento dello stato di invalidità per il quale si richiede il riconoscimento. Sarà compito di almeno 3 medici responsabili della valutazione redigere il verbale della commissione di visita.

Una volta che si conclude la redazione del verbale, questo viene validato dal Centro Medico Legale (CML) dell’INPS. In alcuni casi l’INPS ha la facoltà di disporre anche nuovi accertamenti tramite visita diretta.

Comunicazione dell’esito

Solitamente, l’iter si conclude con la comunicazione all’interessato circa l’esito del verbale definitivo. Tale comunicazione avviene per mezzo raccomandata A-/R o tramite PEC. In base alla percentuale di invalidità che si riconosce al soggetto, è possibile avere alcune agevolazioni sanitarie ed economiche come si indica qui.

Ecco, dunque, come fare domanda di invalidità civile all’Inps e a chi spetta.