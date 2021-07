Ormai manca poco alle nostre meritate vacanze. Dopo un anno e mezzo di restrizioni, vogliamo tutti un po’ di libertà. Siamo, quindi, alla ricerca delle migliori località dove passare un po’ di tempo in relax.

Sappiamo bene che le mete più popolari sono quelle di mare e ce ne sono tantissime tra cui scegliere, in Italia o all’estero. Lo staff di Proiezionidiborsa cerca sempre di aiutare i lettori in questo senso. Qualche tempo fa, ad esempio, abbiamo consigliato delle mete siciliane così belle da essere scelte come set per un film di Giuseppe Tornatore.

Oggi ci spostiamo poco fuori dall’Italia, ed andiamo a vedere due delle migliori spiagge di Francia. Vedremo paesaggi incredibili e mare cristallino in queste spiagge vicinissime all’Italia.

La spiaggia di Nonza

Iniziamo il nostro tour all’estremità nord della Corsica, nella spiaggia di Nonza. Più precisamente questa località si trova a meno di un’ora di macchina a nord-ovest di Bastia, il capoluogo dell’Alta Corsica. La spiaggia di Nonza ci regalerà un panorama meraviglioso, circondata dal paesaggio collinare dell’isola francese. Allo stesso tempo, ci sorprenderà per il colore grigio della sua sabbia. A sormontare la spiaggia troveremo proprio il comune di Nonza, un luogo minuscolo con appena 75 abitanti.

Calanque d’En Vau

Ora spostiamoci nel Sud della Francia ed esploriamo Calanque d’En Vau. Questa località si trova poco fuori da Marsiglia, una delle città più importanti della Provenza. Per arrivarci dall’Italia sono sufficienti tre orette di macchina da Ventimiglia.

Marsiglia presenta molte calette (le “calanques” appunto) e questa è probabilmente la migliore di tutte. Qui rimarremo senza fiato per la bellezza delle sue scogliere e per il suo mare cristallino. Inoltre, non dimentichiamoci che ci troviamo a Marsiglia, un ottimo hub per visitare la Provenza e la Costa Azzurra.

Abbiamo visto paesaggi incredibili e mare cristallino in queste spiagge vicinissime all’Italia. Diamo una possibilità a queste mete francesi e non ne rimarremo delusi.