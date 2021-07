Uno dei problemi quotidiani con cui tutti facciamo i conti in estate è decidere cosa cucinare. Con il caldo non viene per niente voglia di stare ai fornelli. E non si sa più cosa inventarsi per proporre piatti originali e soprattutto freschi.

Ed è per questo che, sempre attento alle esigenze pratiche della vita quotidiana, il team di ProiezionidiBorsa, da settimane propone idee sfiziose ai suoi Lettori.

Se fossero sfuggite, ecco qui 3 idee molto gustose:

E per quanto riguarda il dessert? Ecco qui un’idea semplicissima da realizzare e da tenere a potata di mano nel congelatore. Ideale da offrire come dolce a fine pasto e perfetto per la merenda dei bambini.

Fresca e nutriente questa golosa merenda estiva si prepara in appena 5 minuti

Il biscotto-gelato, più che un gelato è un piccolo pasto. Stiamo per proporre la versione casalinga da poter offrire a fine pasto come dolcetto o da sfruttare come merenda.

È fresco e pratico da consumare. Si mangia con le mani e non si devono neanche sporcare piattini, ciotole e cucchiaini. Inoltre si possono creare tantissimi abbinamenti per sperimentare varie combinazioni di gusti.

Vediamo come si prepara.

Ingredienti base (dosi per 10 mini biscotto-gelato)

20 biscotti secchi o del tipo digestive;

250 ml di panna da montare fredda da frigorifero;

150 gr di latte condensato;

latte q.b.

Per il gusto del gelato, a scelta:

purea di frutta a piacere;

cacao o crema di cioccolato;

estratto di vaniglia.

Per decorare

Gocce di cioccolato, granella di nocciole, lamelle di mandorle, zuccherini colorati…

Procedimento

Iniziamo con il preparare la base del gelato. In un recipiente bello capiente montare la panna fino a raggiungere una consistenza ben soda. Aggiungere il latte condensato e proseguire a mescolare con una frusta.

Suddividere il composto così ottenuto in tante ciotoline separate in base ai diversi gusti che vogliamo realizzare. Consigliamo di tenere una porzione semplice al gusto panna e creare gli altri gusti aggiungendo il cacao e le varie puree di frutta.

Inzuppare molto rapidamente i singoli biscotti nel latte. Disporli sulla placca da forno o una teglia senza sovrapporli. Mettere su ogni biscotto una bella porzione di gelato. Possiamo realizzare dei biscotti monogusto oppure, in base alla fantasia, possiamo creare più strati per fare golosi accostamenti. In questo secondo caso, basta non esagerare con le quantità dei singoli gusti.

Livellare bene con una spatola e coprire coi restanti biscotti sempre intinti velocemente nel latte. Decorare i bordi con cioccolato, zuccherini o frutta secca. Et voilà, fresca e nutriente questa golosa merenda estiva si prepara in appena 5 minuti!

Sistemare nel congelatore e tirare fuori all’occorrenza circa 5 minuti prima di servirli.