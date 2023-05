Il segreto per trasformare casa nell’appartamento dei nostri sogni spendendo pochissimo

Si può arredare casa creando l’effetto wow con un budget ridotto? Certamente, non necessariamente occorre spendere una fortuna per arredare casa. Ecco i segreti per arredare piccolo appartamento e ottimizzare gli spazi, spendendo poco.

Chi acquista una casa ha la necessità di arredarla. Magari il vecchio proprietario ha lasciato i mobili ma a volte i gusti possono non coincidere e quindi occorre mettere mano al portafoglio. Arredare una casa con un budget ridotto può sembrare un’impresa difficile, ma con creatività e qualche accorgimento si può ottenere un risultato sorprendente. Ecco il segreto per trasformare casa, di piccole o di medie dimensioni, e renderla la casa dei nostri sogni, spendendo poco.

Il segreto per trasformare casa: prima di tutto ottimizzare gli spazi

Prima di arredare la casa, è importante valutare attentamente gli spazi disponibili e pianificare l’arredamento in modo da sfruttarli al meglio. Un primo passo è quello di ridurre gli ingombri, optando per mobili salvaspazio come letti a scomparsa, divani letto o tavoli allungabili.

Inoltre, è possibile sfruttare le pareti per creare spazi di stoccaggio utilizzando mensole, appendiabiti, cassettiere e mobili a parete. In questo modo, si libererà spazio sul pavimento e si otterranno zone ordinate e funzionali.

Trasformiamoci in interior designer e in investigatori

Una volta analizzati gli spazi, individuiamo il mobile più adatto e partiamo con la ricerca dell’oggetto desiderato. Risparmiare sui mobili non significa necessariamente rinunciare a qualità e bellezza. Infatti è possibile optare per soluzioni economiche come l’acquisto di mobili usati oppure mobili nuovi di occasione.

È possibile acquistare mobili di qualità a prezzi convenienti cercando offerte online o visitando negozi di mobili di fine serie oppure outlet. Anche i mercatini possono essere un ottimo luogo dove acquistare mobili unici e particolari a prezzi bassi. In questo modo, si potranno trovare mobili di design a prezzi accessibili e con sconti interessanti. Quindi iniziamo la ricerca con pazienza, finché non troviamo quello che veramente desideriamo.

Arredare casa secondo i nostri desideri è una maratona non una corsa veloce

Adesso che sappiamo cosa vogliamo e sappiamo come risparmiare, iniziamo a cercare. Cominciamo con lo scegliere l’essenziale ovvero tavolo, sedie, divano, letto. Non serve comprare subito tutti i mobili e gli accessori che vorremmo, ma concentrarsi prima di tutto su quelli indispensabili per vivere. Il resto verrà poi.

Un tavolo e due sedie raccattate da qualche parte e un materasso per terra, possono essere utili i primi tempi. Possiamo arrangiarci finché non abbiamo trovato ciò che veramente desideriamo al prezzo che vogliamo spendere. Ricordiamo che un mobile non è un vestito che si ripone nell’armadio e lo dimentichiamo se non ci piace. Un mobile in casa rimarrà a lungo, quindi evitiamo la fretta.

Tutti possiamo diventare degli interior designers per il nostro appartamento con un po’ di passione e di pazienza. La nostra dedizione sarà ripagata, specialmente se dobbiamo arredare un monolocale di 30 mq. Questi consigli sono utilissimi anche per arredare una seconda casa magari al mare.