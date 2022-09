Abbiamo superato la metà della settimana ed è già il momento di pensare a cosa ci riserverà il weekend. Quello che stiamo per vivere sarà un fine settimana molto particolare perché coinciderà con l’inizio di un nuovo mese. In più in questi giorni molti pianeti come Mercurio e Venere cambieranno posizione portando notevoli novità per quanto riguarda lavoro e finanze. Quindi ottobre inizia in mezzo ai quattrini per i Gemelli. Ma non solo per loro. Anche altri 3 segni potrebbero godere di incassi e vincite inattese.

Lo scintillante oroscopo del weekend dei Gemelli

Nello zodiaco ci sono alcuni segni decisamente più impazienti e irrequieti rispetto agli altri. In questo gruppo rientrano anche i Gemelli, segno che può passare dalla calma alla furia in un battito di ciglia. Nel weekend, però, arriverà una bella ventata di serenità. Mercurio torna favorevole e autorizza i progetti più ambiziosi. È quindi il momento di investire perché i risultati positivi in termini economici potrebbero arrivare in brevissimo tempo.

A rendere ancora più bella la situazione ci pensa Venere nel segno amico della Bilancia. Da giovedì sera ci sarà spazio anche per incontri travolgenti.

Soldi e vincite al gioco per il Toro

Il Toro sta vivendo una settimana sull’altalena con alti e bassi continui. I giorni più difficili, però, sono alle spalle e da venerdì mattina inizierà una fase decisamente positiva. Il merito sarà tutto della congiunzione tra Mercurio e una Luna estremamente benevola. Un mix che avrà effetti positivi sul conto in banca con tanto di possibili vincite al gioco ed entrate inaspettate di notevole entità.

Ottobre inizia in mezzo ai quattrini per i Gemelli e altri 3 segni zodiacali

Grandi novità in arrivo anche per un altro segno destinato a passare un autunno da sogno. Stiamo parlando del Leone che proprio a cavallo tra venerdì e sabato vivrà una vera e propria svolta. L’accoppiata fortunata Giove-Mercurio metterà sulla strada occasioni interessanti da non farsi sfuggire. A patto di frenare l’irruenza tipica dei nati sotto questo segno. Serviranno calma e pazienza per evitare fregature e seguire i percorsi davvero validi.

Mercurio sarà anche l’astro guida del segno del Sagittario a partire dalla giornata di oggi. Un Mercurio diretto e positivo che stimolerà l’intraprendenza e che autorizza sogni di gloria. É uno dei periodi migliori dell’anno per cambiare lavoro e mettersi in proprio. A patto di trovare i collaboratori giusti con cui condividere un progetto destinato al successo.

