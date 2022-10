Scanno è il paese dell’Abruzzo che ha affascinato registi e fotografi

Il periodo di autunno ci invita ancora a visitare qualche luogo interessante della nostra Penisola. In genere ci si reca nelle grandi città attratti da tante manifestazioni. Tuttavia esistono anche dei borghi che sono molto frequentati da stranieri e Italiani.

Quando viaggiare ai tropici

Intanto molti partono anche per mete fuori dall’Italia. Alcuni preferiscono la Francia, recandosi a Parigi e potendo visitare questa capitale europea. Proprio dall’aeroporto di Parigi Charles de Gaulle, partono diversi voli per le zone tropicali del Sud. Il periodo fra ottobre e novembre potrebbe essere il migliore per fare un viaggio ai tropici. Si passa infatti dalla stagione secca e alla stagione delle piogge. Le temperature non sono ancora caldissime e i prezzi dell’aereo anche molto accessibili.

Certo, non tutti hanno la possibilità di poter rimanere almeno una settimana fuori. Per questo motivo spesso si scelgono dei weekend per ammirare le bellezze italiane. Nel periodo autunnale sono tante le manifestazioni che si possono visitare. All’aperto vi sono le sagre della castagna. Se piove invece ci si può rifugiare tranquillamente in un museo.

Scanno è il paese dell’Abruzzo che piace a molti

In effetti in Italia esiste un paesino dell’Abruzzo, che ogni anno attira molti turisti e curiosi. È famoso anche grazie a dei grandi fotografi, che lo hanno immortalato nei loro scatti. Per questo motivo Scanno è un borgo molto visitato. Alle persone piace molto camminare per “la Ciambella”. Ovverosia un percorso circolare intorno al paese, che ci prende per mano per conoscere le meraviglie del borgo.

Come raggiungere Scanno

È situato nel Parco nazionale dell’Abruzzo, zona molto celebre per i suoi paesaggi e la ricchezza della sua flora e fauna. Scanno però non ha una stazione ferroviaria, e chi desidera raggiungerlo in treno deve scendere prima, a Sulmona. Di là può prendere una linea di autobus che lo conduce a destinazione. Per coloro invece che utilizzano la macchina possono raggiungere il paese dalle diverse direzioni, da Napoli, da Roma o da Ancona.

Cosa vedere

Scanno è il paese dell’Abruzzo immortalato da grandi fotografi come Henri Cartier-Bresson e Mario Giacomelli.

Proprio accanto al paese sorge il lago omonimo, che è anche il più grande d’Abruzzo. È molto caratteristico perché ha una spiccata forma di cuore. Nel paese invece è possibile visitare la chiesa di Santa Maria della Valle, dove sono raccolte degli affreschi di origine medievale. In città poi si può visitare la piazza San Rocco, circondata da case tipiche e palazzi signorili. Questi palazzi sono dotati di tipiche scale che piacciono molto ai visitatori.

Vi è anche un Museo della lana, che raccoglie gli strumenti utilizzati per lavorarla tra il 1850 e il 1930. Scanno infatti si trova a 1050 m/slm e d’inverno nevica. Un borgo che si può visitare sia d’estate come d’inverno per gli amanti della neve.

Lettura consigliata

La città italiana con un primato europeo da visitare anche quando piove