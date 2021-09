C’è una pianta che spesso non teniamo in considerazione quando prepariamo il nostro giardino autunnale. Forse perché generalmente la si associa all’estate, con le sue abbondanti fioriture multicolore. Non a torto, dal momento che la sua fioritura avviene proprio in estate. A volte però possiamo goderne anche in autunno e sino alle prime gelate. Questa è la pianta dagli enormi fiori rosso fuoco per ravvivare giardino e balcone sino a dicembre. Per adesso possiamo averla solo in vaso, dal momento che il periodo giusto per metterla a dimora è la primavera. Siamo ancora in tempo però per godere delle sue fioriture tardive per poi proteggerla dalle gelate durante l’inverno e ritrovarla più forte in estate.

La pianta dagli enormi fiori rosso fuoco per ravvivare giardino e balcone sino a dicembre

La pianta di cui vogliamo parlare oggi è stata per lungo tempo un caposaldo dei giardini pubblici e privati. Infatti, il suo portamento e le fioriture abbondanti riescono a riempire facilmente spazi piuttosto ampi. Basti pensare che il fusto che produce il fiore può arrivare a 1 m d’altezza e le foglie non sono tanto più corte. Ecco che quindi possiamo riempire grandi spazi con il minimo sforzo. Stiamo parlando della Canna indica o Canna d’India.

La Canna indica crea un rizoma commestibile simile allo zenzero e produce foglie ovali molto resistenti che vanno dal verde bluastro al verde intenso. I fiori invece possono apparire simili a gladioli o orchidee. Le sfumature vanno dal giallo, all’arancione o al rosso fuoco. A volte ci regalano un tripudio di tutti questi colori insieme. Questi appaiono in tutta la loro bellezza per tutta l’estate. Nelle zone più calde però, come al sud o nelle isole, il periodo di fioritura si allunga sino ai primi freddi. Una volta finita questa viene sostituita dai frutti inizialmente verdi e poi marrone intenso.

Cure e accorgimenti per una pianta rigogliosa

Possiamo aiutare la fioritura anche in questo periodo esponendola il più possibile al sole. Dopotutto ormai non è troppo intenso e non rischia di danneggiare la pianta. Al contrario, gli consente di fiorire più a lungo e faremmo male a non considerare la sua esposizione. Infatti, moltissimi fanno seccare le proprie piante per colpa di questo grave errore che tutti facciamo inconsapevolmente.

Ricordiamoci anche che la pianta per produrre i fiori ha bisogno di essere innaffiata più spesso.

Per quanto riguarda il terreno, questo dovrebbe essere fertile e morbido. Considerato il portamento di questa pianta e le sue dimensioni sarà necessario offrirgli un vaso molto ampio per poter radicare liberamente. Allo stesso tempo assicuriamoci che il terreno possa drenare facilmente. Ripariamo lo durante l’inverno spostandolo in casa o coprendolo con un telo apposito. Detto questo, la canna indica è una pianta estremamente resistente e non ha bisogno di particolari cure. Facciamo solo attenzione a lumache ed acari durante la primavera.

Possiamo accostare la Canna Indica ad altre che possono riempire di colore il nostro giardino autunnale. I colori poi sono proprio quelli giusti, perché vanno dal giallo all’arancione fino al rosso.