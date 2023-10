Ottimi investimenti, amore e soldi a palate: dal 14 ottobre la fortuna travolgerà 2 fortunati segni zodiacali secondo l’oroscopo egiziano

Se sei abituato a consultare l’oroscopo tradizionale perché non dare un’occhiata anche a quello egiziano? Oggi siamo qui per svelarti quali sono i segni zodiacali che secondo l’oroscopo egiziano faranno faville nelle prossime settimane. Scopri subito a quale segno appartieni e se anche il tuo sarà tra quelli che guadagneranno di più.

Nel Mondo ci sono molte credenze ed oroscopi diversi. Basta pensare all’oroscopo cinese, maya, celtico ed anche quello egiziano. Oggi vogliamo proprio dedicarci a quest’ultimo e spiegarti come scoprire a quale segno egiziano appartieni e vedere se il tuo è tra quelli più fortunati.

L’autunno è appena iniziato e pare proprio che nei prossimi giorni la fortuna bacerà 2 segni. Come saranno le prossime settimane ce lo dice l’oroscopo egiziano. Scopriamo di più insieme!

Quali sono i segni e come scoprire qual è il tuo

Si tratta di uno degli oroscopi più antichi di cui siamo a conoscenza e si basa sulla data e il giorno di nascita. Anche qui parliamo di 12 segni zodiacali, ma quasi tutti governati da una divinità diversa. Vediamo quali sono e come riconoscere il proprio.

Nilo (l’unico a non essere legato a una divinità): 1-7 gennaio; 19-28 giugno; 1-7 settembre; 18-26 novembre;

Amon-Ra: 8-21 gennaio; 1-11 febbraio;

Mut: 22-31 gennaio; 8-22 settembre;

Geb: 12-29 febbraio; 20-31 agosto;

Osiride: 1-10 marzo; 27 novembre – 18 dicembre;

Iside: 11-31 marzo; 18-29 ottobre; 19-31 dicembre;

Thot: 1-19 aprile; 8-17 novembre;

Horus: 20 aprile — 7 maggio; 12-19 agosto;

Anubi: 8-27 maggio; 29 giugno — 13 luglio;

Seth: 28 maggio – 18 giugno; 28 settembre – 2 ottobre;

Bastet: 14-28 luglio; 23-27 settembre; 3-17 ottobre;

Sekhmet: 29 luglio – 11 agosto; 30 ottobre – 7 novembre.

Ottimi investimenti, amore e soldi a palate per questi 2 segni che vivranno giorni memorabili

Si prospettano giorni magnifici per chi appartiene al segno di Seth, conosciuto come il Dio del Caos. Coloro che appartengono a questo segno sono persone sempre alla ricerca del cambiamento. Tra pochissimi giorni, per voi è in arrivo una ventata di novità: un nuovo amore potrebbe affacciarsi alla porta e stravolgervi la vita.

Anche gli affari vanno bene e chi investe del denaro nelle prossime settimane potrebbe guadagnare molti soldi. Il lavoro procede bene e potrebbe arrivare una nuova opportunità che vi permetterà di guadagnare di più seguendo le vostre passioni.

Ottimi investimenti, amore e soldi a palate anche per chi appartiene al segno del Nilo. Chi è nato sotto questo segno possiede un carattere molto solare e sono dei grandi osservatori. A partire dal 14 ottobre, una buona idea potrebbe regalarvi fama, prestigio e ovviamente anche lauti guadagni che, se investiti, potrebbero fruttare molto.

In amore è tempo di fare progetti che potrebbero fare crescere la coppia. Potreste considerare di mettere su casa e fare crescere la famiglia o anche soltanto un nuovo progetto in comune legato alla vostra quotidianità.

