Come comportarsi in caso di vincita milionaria al Superenalotto o al Lotto, come riscuotere, la storia di qualcuno che ha cambiato la sua vita

Immagina che il tuo sogno si realizzi. Improvvisamente ti ritrovi in mano una quantità tale di soldi da non sapere come spenderli. Come incassarli. Ecco dunque alcune cose da sapere in caso di una grossa vincita al gioco e come gestire la riservatezza, nonché gli aspetti finanziari e fiscali.

Vincere il Superenalotto è il sogno di molti. Purtroppo, la situazione del lavoro in Italia è alquanto precaria e la recessione si fa sentire con i primi colpi d’ascia. Dunque, non è strano che diverse persone possano covare il sogno di un sollievo economico. Una vincita, non necessariamente milionaria (ma se si sogna, allora, tanto vale sognare in grande) che possa permettere di ripagare qualche debito o di concedersi un viaggio. Ammettiamo, però, che il sogno si realizzi: ecco dunque come comportarsi in caso di vincita milionaria al Superenalotto e come gestire gli aspetti finanziari e fiscali. Inoltre, per incassare il bottino, c’è un protocollo da seguire e delle condizioni da rispettare. A margine, va detto e ripetuto che il gioco non deve diventare una consuetudine, perché può creare dipendenza patologica. Inoltre, le probabilità di una vincita importante sono remote. Va bene fare dei tentativi, ma con moderazione.

Come comportarsi in caso di vincita milionaria al Superenalotto

Anzitutto, bisogna presentare il titolo, ovvero il tagliando della vincita, entro 3 mesi, altrimenti il denaro non verrà erogato e resterà a giacere nelle casse dello Stato. È altresì necessario possedere un conto corrente, poiché la vincita verrà pagata tramite bonifico bancario. Sull’importo totale della vincita verrà applicata una ritenuta fiscale del 12%, pertanto il bonifico sarà già depauperato da questa percentuale.

In che modo la vincita può essere incassata

L’incasso può avvenire in 2 modi. Ci si può recare in banca, una qualunque, e presentare il tagliando, oppure, ci si può rivolgere direttamente agli uffici della SISAL. Andare in banca resta comunque la soluzione più facile e sicura, perché sarà lo stesso istituto di credito ad occuparsi di tutto, ma questa operazione avrà un costo i percentuale. Gli uffici della SISAL si trovano a Roma e a Milano, per riscuotere grosse somme è necessario recarsi sul posto con un documento di identità, il proprio IBAN e il tagliando vincente. In tal modo i soldi verrebbero erogati nel giro di un mese.

Gestire la vincita: gli aspetti finanziari, fiscali e la riservatezza

A livello fiscale sarebbe necessario l’affiancamento di un consulente, che possa aiutare il vincitore a preservare la sua ricchezza nel tempo. Per quanto riguarda invece l’aspetto fiscale, bisogna tenere conto sin da subito della composizione di un eventuale nucleo famigliare. Questo, per capire a chi intestare il denaro. Infatti, se esistono coniugi o figli, sarebbe bene cointestare da subito la vincita in modo da non pagare successivamente delle imposte di donazione o di successione, che vanno da 4% a 8% sul totale. In tema di riservatezza, il consiglio è di rivolgersi a una banca che sia lontana dal posto in cui si vive. Questo, per evitare che nel corso del tempo l’identità del fortunato vincitore venga svelata, con tutti i problemi che ne conseguono.

