Il ritorno di Dario Argento: a 83 anni, il regista ha in cantiere una nuova pellicola, ma quanto ha guadagnato in carriera?

Il suo nome è legato a doppio filo a Profondo Rosso, l’opera che lo ha reso celebre in Italia e nel mondo. Oggi, al posto di godersi una meritata pensione, soprattutto dopo la frattura del femore subita nella primavera scorsa, Dario Argento ha in programma un nuovo film.

Uno dei grandi maestri del brivido. Così come viene unanimemente definito per le sue pellicole horror, ricche di storie di sangue. Dopo aver cominciato con il thriller, all’inizio degli Anni Settanta, ecco che “Profondo Rosso” segna il passaggio al genere dell’orrore, che lo contraddistinguerà per decenni.

Un successo strepitoso che, però, non è stato tale per gli ultimi due lavori. Infatti, Argento dopo il flop di “Dracula 3 D”, attesissimo ma davvero deludente, ha deciso di fermarsi per 10 anni. Nel 2022 è tornato in sala con “Occhiali neri”, ma, se vogliamo, questa pellicola è andata pure peggio della precedente, con soli 170 mila euro incassati a fronte di una spesa dieci volte superiore.

Isabelle Huppert: sarà lei la protagonista del nuovo film

Nel 2024, però, il regista romano proverà a tornare al successo. A rivelarlo è stata l’attrice francese Isabelle Huppert nel corso del Lucca Film Festival. Sarà lei la protagonista scelta da Argento per interpretare il remake di un film messicano degli Anni Quaranta.

Purtroppo non ci sono molte altre informazioni in merito. La Huppert ha svelato che le riprese cominceranno all’inizio della prossima stagione, a causa del problema avuto da Argento nella scorsa primavera. Infatti, una caduta, gli ha causato la frattura del femore. Questo infortunio è avvenuto proprio mentre si stavano programmando gli ultimi dettagli prima di iniziare il film.

Il ritorno al cinema di Dario Argento nel 2024

Oggi, a 83 anni, il maestro del brivido non vuole arrendersi all’età e lavora per la sua realizzazione, che avverrà nel 2024. Il budget non è ancora stato reso noto. È certo che il regista romano voglia far dimenticare gli ultimi due flop, magari per regalarsi un’ultima meravigliosa opera prima di ritirarsi dalle scene.

Nella sua lunga carriera ha messo da parte una cifra che oscilla tra i 15 e i 20 milioni di euro. Abbastanza per godersi una bella pensione e dedicarsi ai due nipoti, datogli dalla figlia Asia. C’è curiosità per capire se anche lei farà parte del cast del nuovo film. Per alcuni la sua presenza pare scontata, per altri meno, visti gli ultimi insuccessi in coppia con il padre.

Il ritorno di Dario Argento a 83 anni è indubbiamente una notizia. Anche se molti suoi fan, delusi dalle ultime opere, sono scettici in merito alla possibilità che possa nuovamente ottenere un grande successo.