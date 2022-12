Pochi conoscono le 3 cose che bisogna fare a Capodanno per avere fortuna per tutto l’anno

Sono tanti i proverbi che ci riportano ad un inizio d’anno benaugurante. Basta pensare semplicemente al celebre “anno nuovo, vita nuova”. Scopriamo allora qualche tradizione portafortuna.

Con il nuovo anno si spera sempre che questo possa andar meglio del vecchio. Tanto è vero che si dice “anno vecchio se ne va e mai più ritornerà”. Ci si butta alle spalle tutti i dissapori, le tristezze e le esperienze spiacevoli fatte durante un anno.

Si apre allora l’anno 2023 carico di attese e di speranze, anche dal punto di vista economico. Molte famiglie stanno tirando la cinghia e non sempre riescono a soddisfare tutte le attese sui regali che le feste natalizie portano con sé. Tuttavia qualche segno benaugurante ognuno cerca di realizzarlo, affinché il nuovo anno sia migliore.

Il rosso un colore feticcio

Il colore rosso sembra portare molta fortuna. Come quello natalizio che si ritrova un po’ dappertutto e anche sui pullover. Una tradizione vuole che la biancheria intima del primo dell’anno sia rossa. Ma basterebbero anche un paio di calze, oppure una cavigliera. Il rosso è stato sempre il colore degli imperatori e in Oriente anche un vero portafortuna. Perché allora non seguire la tradizione proprio il primo dell’anno?

Pochi conoscono le 3 cose che bisogna fare a Capodanno per un bel rinnovo

Ora non si usa quasi più ma, già fino a qualche anno fa, a Napoli vi era una tradizione molto simpatica. A parte i botti di fine d’anno, anche molto pericolosi, si celebrava un vero e proprio fuoritutto. Proprio come la scritta che si incontra nei negozi quando si fanno le svendite. Ebbene dalle finestre o dai balconi si buttava giù tutto quello che non serviva più in casa o che necessitava un cambio. Al mattino così passando per le strade era facile incontrare un ammasso di roba vecchia che le ingombrava. Tutto questo si faceva proprio a mezzanotte, insieme ai botti di fine d’anno. Guai a passare a piedi in quei momenti.

Questa tradizione di buttare il vecchio può essere un invito anche per un buon atteggiamento mentale. Non portare cioè nel nuovo, i dispiaceri dell’anno passato. In questo modo si può cominciare con un nuovo spirito l’anno che entra. A questo scopo è bene indossare qualche cosa di nuovo che non fa parte cioè del vecchio anno. Anche questo può essere un buon portafortuna.

Sprigionare la luce

Pochi conoscono le 3 cose che bisogna fare a Capodanno per un anno felice. Se c’è un simbolo che bisogna riscoprire questo è il fuoco. Alcuni fuochi scaramantici si accendono già all’inizio delle feste natalizie, l’8 dicembre con l’Immacolata. Ma accendere un fuoco al nuovo anno, anche una candela di vera cera d’api, è un piccolo rito simpatico.

Il fuoco rappresenta la forza che distrugge il male e le negatività, tenendoli a debita distanza nel nuovo anno. Nello stesso tempo sprigiona la luce del nuovo anno. Un simbolo che può far piacere anche ai bambini.