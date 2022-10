Ottenere lo SPID in maniera facile e veloce è possibile?

Lo SPID è il principale strumento che oggi viene chiesto a tutti i contribuenti per avere accesso a una miriade di prestazioni e a una miriade di servizi delle pubbliche amministrazioni. A prescindere dall’età del contribuente, lo SPID ha molteplici utilizzi e serve ormai sempre. Ma come fare ad averlo in maniera meno onerosa possibile è senza code presso gli sportelli è un quesito comune a molti.

Lo SPID anche alle Poste è abbastanza complicato

Andare alle poste a richiedere lo SPID non è certo la cosa più facile del Mondo. Prima di tutto occorre prenotare presso l’ufficio postale. Poi bisogna munirsi di una e mail, di un cellulare e versare 12 euro. Nella maggior parte degli uffici postali, l’utente dopo aver fatto la coda ed essere arrivato allo sportello, riceve un foglio con i dati della richiesta. Via e mail viene fornito al richiedente il PIN da utilizzare la prima volta.

Sempre via e mail si riceve un link da cui sarà possibile creare la propria password. La procedura prosegue con il download dell’applicazione sullo smartphone. Tra password temporanee e definitive, tra applicazioni, link, SMS o email, è evidente che non è certo la cosa più facile del Mondo soprattutto per quelli meno avvezzi alla tecnologia e a tutto quello di cui abbiamo detto.

Ottenere lo SPID in maniera facile al tabaccaio?

Una soluzione più facile è il tabaccaio. Infatti, anche le alternative fai da te, quelle telematiche con riconoscimento facciale e così via producono lo stesso risultato che è quello delle inevitabili difficoltà a cui vanno incontro i meno tecnologici. Ormai è oltre un anno e mezzo che lo SPID può essere richiesto al tabaccaio. Ma solo presso un esercente che è munito di servizi quali Mooney, Banca 5 di Intesa Sanpaolo e Sisalpay.

La struttura utilizzata, cioè il provider del servizio è INFOCERT. Ma anche qui occorre portare al tabaccaio un documento di riconoscimento in corso di validità e la tessera sanitaria. Serve sempre un numero di cellulare è un indirizzo e mail. In buona sostanza, stesse difficoltà rispetto alle poste.

La procedura di autenticazione

Ottenere lo SPID in maniera facile è praticamente impossibile, anche il suo utilizzo non è certo facile, ma non bisogna demoralizzarsi. Occorre inserire e mail e password sul sito della PA che si intende visitare. Le vie di autenticazione sono molte e passano dall’applicazione precedentemente scaricata. Si può inquadrare il QR Code e inserire poi il codice di autentica sulla applicazione. Oppure si può generare un codice PIN temporaneo di volta in volta sulla applicazione. In alternativa, c’è l’autorizzazione tramite codice SMS.

