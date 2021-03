Poste Italiane ha attivato quasi 15 milioni di SPID e vista l’alta richiesta ha attivato una nuova modalità per il rilascio. Perciò vediamo come ottenere lo SPID con Poste Italiane in modo diverso rispetto al passato. Negli ultimi mesi i cittadini hanno richiesto con maggiore insistenza il rilascio del Sistema Pubblico di Identità Digitale. Ovviamente, il cittadino è quasi costretto ad avere lo SPID per dialogare con la Pubblica Amministrazione e sfruttare determinati servizi digitali.

Lo SPID fa parte della nostra vita

Infatti coloro che posseggono il Sistema Pubblico di Identità Digitale possono accedere in modo facile, veloce e sicuro a svariati servizi. I cittadini, restando comodamente da casa, possono ottenere il modello 730 precompilato, iscriversi al cashback di Stato, fino a visionare la propria posizione previdenziale.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Oil Free Fryer, la vera friggitrice ad aria Scopri il prezzo lancio

Come abbiamo visto, il possesso dello SPID, fa risparmiare anche tempo, evitando di andare presso gli sportelli degli uffici per richiedere determinate documentazioni.

La nuova modalità per ottenere lo SPID negli uffici postali

Attualmente Poste Italiane attiva circa 200.000 SPID a settimana. Fino a poco tempo fa, i cittadini erano obbligati a presentarsi allo sportello dell’ufficio postale per concludere definitivamente l’intero iter per ottenere lo SPID.

Ora Poste Italiane ha aggiunto una nuova modalità per richiedere l’identità digitale PosteID abilitato a SPID. I cittadini in possesso di un Passaporto italiano o di una Carta di Identità Elettronica possono scaricare sul proprio smartphone l’app gratuita PosteID.

Cosa bisogna fare

Una volta scaricata l’applicazione bisogna seguire questi passi. Fotografare i documenti e il proprio volto e avvicinare il documento allo smartphone per consentirne una lettura elettronica.

Chi ha una Carta di Identità Elettronica e ricorda il Pin è avvantaggiato perché non deve fare foto o video e l’attivazione è immediata.

Inoltre chi dispone di una Carta Nazionale dei Servizi attiva o di una firma digitale ha la possibilità di attivare l’identità in pochi minuti seguendo le solite istruzioni. Ottenere lo SPID con Poste Italiane in modo diverso rispetto al passato è sicuramente vantaggioso perchè fa risparmiare tanto tempo.