Attenzione alla chiusura di questa settimana in quanto Neodecortech potrebbe partire per un rialzo del 125%. Questo è lo scenario che si potrebbe concretizzare su un titolo azionario sulle cui potenzialità ci sono pochi dubbi.

Ad esempio, gli analisti che coprono il titolo hanno un giudizio Buy con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione del 30%. Sottovalutazione che è confermata anche da qualunque altro metodo si voglia utilizzare. Ad esempio, se si confronta il fair value, metodo del discounted cash flow, di Neodecortech con le attuali quotazioni si scopre che le quotazioni potrebbero apprezzarsi di circa il 50%.

Analogo livello di sottovalutazione, poi, si ottiene se si applicano i metodi che si basano sui multipli di mercato qualunque sia la metrica considerata (PE, PEG o PB).

Un altro punto di forza del titolo è il rendimento del suo dividendo che allo stato attuale è superiore al 4%

Attenzione alla chiusura di questa settimana in quanto Neodecortech potrebbe partire per un rialzo del 125%: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo azionario Neodecortech (MIL:NDT) ha chiuso la seduta del 2 marzo a quota 3,44 euro in rialzo del 4,24% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

La settimana che sta per chiudersi potrebbe essere l’inizio di una nuova gamba rialzista verso obiettivi con potenziale rialzista del 125%. Come si vede dal grafico, infatti, le quotazioni stanno per rompere il primo ostacolo lungo il percorso rialzista in area 3,42 euro. Inoltre lo Swing Indicator sta per dare un segnale di acquisto. Ci sono, quindi, tutte le condizioni affinché si possa partire al rialzo verso gli obiettivi indicati in figura. Qualora si dovesse raggiungere la massima estensione rialzista il potenziale rialzo è del 125% circa dai livelli attuali.

Ovviamente la mancata rottura della resistenza in area 3,42 euro potrebbe determinare l’inizio di una fase di debolezza i cui obiettivi andranno calcolati a inversione acclarata.

Time frame mensile

Scenario rialzista che non vede ostacoli lungo il percorso che porta al I obiettivo di prezzo in area 3,96 euro. Gli obiettivi, molto simili a quelli individuati sul time frame settimanale, sono indicati nel riquadro in rosso. Fino a quando il BottomHunter e lo Swing Indicator sosterranno il rialzo non bisogna preoccuparsi.

Un primo segnale di debolezza si avrebbe solo nel caso di una chiusura mensile inferiore a 3,26 euro.

Approfondimento

Quale titolo bancario ha avuto la migliore performance tra i big del settore di Piazza Affari nell’ultimo anno?