Orto sul balcone, se vuoi un pomodoro ciliegino rigoglioso il trucco è nel vaso: lo dicono i vivaisti!

Coltivare i pomodori sul proprio balcone è una scelta sempre più diffusa. Serve un po’ di impegno e qualche ora di tempo, ma si avranno grandi soddisfazioni e si potranno portare a tavola frutti biologici e sicuramente a km zero. Condividi questa passione? Allora sicuramente vorrai saperne di più.

Non servono grandi aree per avviare un orto in città. Un terrazzo o anche un balcone sono spazi sufficienti per permettere al tuo pollice verde di esprimersi pienamente. Ovviamente dovrai scegliere le piante con cura. Non tutte si adattano a spazi ristretti, ma alcune lo fanno a meraviglia. Come il pomodoro ciliegino che cresce molto bene anche in vaso. Con poche cure lo avrai sempre a disposizione per preparare i tuoi piatti. Lascerai tutti a bocca aperta.

La semina

Quando seminare? In effetti si può iniziare già a febbraio, avendo cura però di proteggere la pianta dal freddo, tenendo il vaso all’interno nei primi tempi. Oppure si può aspettare che le temperature salgano e seminare tra marzo e aprile. Pianta il seme in un vaso che abbia un diametro di almeno 40 cm e un’altezza di 40-50 cm. Le radici della pianta si sviluppano in profondità e hanno bisogno di spazio per crescere bene. Metti il seme non troppo in basso ma a circa mezzo cm di profondità e scegli un posto caldo e soleggiato. Se il tuo balcone non ha una buona esposizione, puoi coprire la pianta con un telo di plastica per trattenere il calore.

Orto sul balcone, se vuoi una pianta sana occhio al vaso!

Quando scegli il vaso non considerare solo la dimensione ma anche il materiale. Evita i vasi di plastica che non lasciano traspirare le radici e favoriscono il marciume. Inoltre non assicurano alla pianta la giusta temperatura perché si surriscaldano in estate e non proteggono le piante dal gelo dell’inverno. Scegli invece quelli in coccio, un materiale naturale e traspirante che assicura alla pianta il giusto grado di umidità e temperatura. Con questi vasi non si corre il rischio di far marcire le radici. Unico inconveniente, il peso. Un vaso in coccio con il terriccio umido diventa molto pesante e scomodo da spostare.

La crescita

Orto sul balcone, se vuoi che il pomodoro cresca rigoglioso, scegli lo stesso terriccio che si usa negli orti tradizionali. Crea un composto mescolando due parti di argilla, una di sabbia e una di torba. Somministra del concime, preferibilmente biologico e in forma liquida, da diluire nell’acqua. Annaffia la pianta in maniera costante ma senza esagerare. Scegli le ore meno calde della giornata e versa l’acqua direttamente sul terriccio e mai sulle foglie. Il pomodoro ciliegino si sviluppa in altezza e necessita di un tutore per appoggiarsi. Va benissimo una canna di bambù. Fa’ attenzione a non legare la pianta troppo strettamente per evitare delle strozzature. Ricordati di eliminare i getti ascellari, le foglie che nascono nei punti di incontro tra il ramo principale e quelli laterali. Servirà per rafforzare i rami fruttiferi. Dopo circa 60 giorni i primi pomodorini saranno maturi e si riprodurranno per tutta l’estate.