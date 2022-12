Deliziosa come poche la frittata di pasta al forno ottima sia come dolce che salata

È facile preparare questa frittata di pasta buonissima da mangiare anche per riutilizzare la pasta avanzata, facile da cucinare e ottima sia calda che fredda.

Questa ricetta non è per niente scontata o banale. Non rientra nei classici primi piatti a cui siamo abituati, poiché non c’entra nulla con lasagne, risotti e simili.

La frittata di pasta è un piatto campano tradizionale, tendenzialmente sfruttato come idea per un pranzo al sacco. Questo perché è comodissima da portare in giro, non sbriciola né sporca, ed è buona sia calda che fredda. Inoltre potremo mangiarla comodamente, senza il bisogno di utilizzare forchette.

Ognuno la potrà preparare con la pasta che preferirà, anche se quella più famosa è quella ai maccheroni. In realtà, però, bisogna ammettere che gli amanti della tradizione indichino gli spaghetti come formato di pasta più adatto per questa ricetta.

Insomma, la verità è che questa preparazione è così semplice e veloce da preparare che qualsiasi formato di pasta, tranne quelli piccoli, andrà benissimo.

Deliziosa come poche la frittata che possiamo fare anche per riutilizzare la pasta avanzata, ideale da mangiare come pranzo al sacco

La frittata è una delle ricette più semplici da preparare. Anche senza uova si potrà ottenere una frittata buonissima, anche se la ricetta originale le prevede.

Il piatto che prepareremo oggi, invece, è pronto a ribaltare tutte le solite ricette, e ci piacerà tantissimo.

Per preparare questa frittata di pasta avremo bisogno di:

350 g di vermicelli ;

; 5 uova;

4 cucchiai di formaggio grattugiato;

grattugiato; mezzo bicchiere di latte;

50 g di salame a cubetti;

a cubetti; 50 g di provola a cubetti;

a cubetti; 20 g di burro;

olio, sale e pepe q.b.

La prima parte della nostra ricetta riguarderà la cottura della pasta. Riempiamo, quindi, una pentola dai bordi alti con dell’acqua, portiamola a bollore quindi caliamovi la nostra pasta. Quando quest’ultima sarà ancora al dente, dovremo trasferirla in una ciotola, e rompervi all’interno le nostre 5 uova.

Mescoliamo bene il tutto, quindi aggiungiamo un pizzico di sale, salame, provola, una spolverata di pepe e il burro. Mischiamo ancora bene gli ingredienti, e poi passiamo alla parte finale.

Dovremo, quindi, versare dell’olio in padella, e condirlo con dell’aglio in polvere, a piacere. Dopodiché potremo buttarci la nostra pasta, e facciamo cuocere il tutto per circa 5 minuti.

Controlleremo la base della nostra frittata, finché non si sarà formata una sorta di crosticina dorata. A questo punto, con una spatola, dovremo assicurarci che tutta la crosta si stacchi facilmente dalla padella.

Ed è proprio in questo momento che potremo girare la frittata, per farla cuocere dall’altro lato. Quando, anche su quest’ultimo lato, si sarà creata la crosticina dorata, potremo finalmente gustare la nostra frittata.

Come trasformarla in un dolce delizioso

La ricetta di cui sopra sarà perfetta per un pranzo al sacco, magari da gustare in spiaggia o durante una bella scampagnata all’aperto. Si abbinerà benissimo a un contorno di verdure fresche, ma anche bollite o cotte al vapore.

Ciò che non tutti sanno, però, è che questa frittata diventerà anche un dolce buonissimo con una semplicissima aggiunta. Basterà, infatti, intingere ogni lato di ogni fetta nello zucchero bianco. Anche in questa versione, sarà davvero deliziosa come poche la frittata perché fatta come la facevano le nostre nonne.