Sono tornati i mercatini di Natale, e potremmo andare a visitarli sfruttando questo periodo propizio e ricco di sorprese.

Il mese di dicembre, nonostante le tante difficoltà, è tornato ad essere finalmente il mese più caratteristico dell’anno. Sono tornati i mercatini di Natale, luoghi incantevoli, e potremmo andare a visitarli, cercando anche dei posti meno conosciuti, ma non per questo meno belli. Immersi tra i profumi dello strudel e del vin brulé, delle caldarroste e dei bomboloni, ma anche pronti a cogliere la bellezza dei decori natalizi. In una speciale graduatoria degli alberi di Natale più belli e grandi d’Europa, ecco spuntare 4 mete per gli appassionati del settore. Vere e proprie icone per coloro che a novembre hanno già montato l’albero di Natale e magari lo tolgono ben oltre l’Epifania. Per tutti coloro che fanno collezione di palline colorate, di punte per l’abete natalizio e di tutti i decori del tradizionale albero.

Non solo le grandi capitali europee ma anche delle piacevoli sorprese

Le 4 meravigliose città europee in cui ci sono gli alberi di Natale più grandi, sorprendenti e ammirati non sono per forza le tradizionali Parigi e Londra, Madrid e Berlino. Secondo una prestigiosa rivista britannica, per vedere due alberi di Natale davvero giganteschi, dovremmo recarci a Edimburgo e Zagabria. Nel primo caso, siamo sull’isola britannica, nella splendida ed elegante capitale della Scozia, tra tradizione e innovazione. Una delle città più amate dal turismo internazionale, alla ricerca della storia, dell’ospitalità e della tranquillità. Consideriamo anche che tra i maggiori scali aeroportuali italiani sono tantissimi i voli per Edimburgo e Glasgow.

Segnalata anche la capitale della Croazia, Zagabria, città giovane ed emergente , anche tra le più economiche per chi vuole una vacanza low cost senza spendere tanto. Affascinante e brulicante di turisti d’estate, Zagabria sa essere una meravigliosa sorpresa anche in pieno inverno. E il colossale albero di Natale presente quest’anno ne è viva testimonianza.

Le 4 meravigliose città europee in cui ci sono gli alberi di Natale che splendono di luci e colori

Alla pari di Zagabria, ecco un’altra città, anzi capitale, che si sta guadagnando parecchia stima tra i turisti internazionali. È la bellissima Varsavia, città che unisce storia, cultura, tradizioni e piaceri per tutte le età. Ai già stupendi mercatini di Natale che colorano la piazza del castello, si unisce quest’anno un abete gigante, che secondo gli esperti è tra i più alti e belli del Mondo. Una visita in questa capitale nel periodo delle feste potrebbe davvero rivelarsi uno splendido jolly, da ricordare per sempre. Come le mete che suggeriamo ai nostri Lettori e che valgono una visita o una gita. E purtroppo non ci sono italiani tra gli ideatori degli alberi di Natale più grandi e maestosi d’Europa. E a chiudere il poker dei quattro alberi più belli e maestosi d’Europa, dobbiamo recarci in Germania. Ma non a Berlino, e nemmeno nelle tradizionali città natalizie come Norimberga e Monaco di Baviera. A sorpresa uno degli alberi più maestosi e meravigliosi del continente ci aspetterebbe nell’affascinante città di Colonia. Anche qui, scegliendo una meta decisamente alternativa, ma in grado di soddisfare coloro che cercano una gita piacevole a 360°.