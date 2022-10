Lo scadenzario fiscale di ottobre è denso di appuntamenti sia per le famiglie che per autonomi e titolari di Partita IVA. Da un lato, a giorni si pagano i contributi colf e badanti, mentre dall’altro sono in arrivo le scadenze per lavoratori autonomi e liberi professionisti.

Le scadenze fiscali in arrivo entro la metà del mese

Oggi 3 ottobre scade il versamento dell’imposta di registro a carico dei titolari di contratti di locazioni e di affitto. Al riguardo sono interessati i nuovi contratti o quelli rinnovati tacitamente con decorrenza il 1° del mese scorso. Ne restano esclusi i contratti d’affitto con cedolare secca.

Entro il 10 ottobre bisogna invece pagare la 3° rata dei contributi per i lavoratori domestici, ossia colf e badanti. L’incombenza riguarda i datori di lavoro domestico e il periodo d’imposta è il trimestre luglio, agosto e settembre.

Spostandoci al 15 del mese, infine, ecco altre 3 scadenze fiscali:

le A.S.D., quelle senza scopo di lucro e le associazioni Pro loco che hanno scelto il regime forfettario devono annotare i corrispettivi di settembre;

i contribuenti IVA devono emettere e registrare le fatture differite riguardanti il mese di settembre. Nel caso di più cessioni nei riguardi degli stessi soggetti si può procedere anche all’emissione di una sola fattura riepilogativa;

infine i commercianti al minuto e assimilati, e gli operatori della GDO, devono registrare, anche in via cumulativa, le operazioni di settembre. Meglio, quelle per le quali l’esercente ha rilasciato scontrino o ricevuta fiscale.

A giorni si pagano i contributi colf e badanti e scadono il modello 730 e 770

Un’altra data chiave del mese riguarda lunedì 17.

Qui troviamo anzitutto gli adempimenti periodici riguardanti l’IVA, l’IRPEF e l’INPS. Vanno infatti versate le ritenute alla fonte operate dai sostituti d’imposta. Quanto all’IVA, i contribuenti a liquidazione mensile va devono versare tramite il modello F24 quella relativa al mese di settembre.

Infine incontriamo l’obbligo di comunicazione per la cessione del credito a carico di titolari di Partite IVA e soggetti IRES.

Le scadenze riguardanti il modello 730 e 770

Altre scadenze chiavi di ottobre coinvolgono le date del 25 e del 31 del mese.

Entro martedì 25 i contribuenti possono presentare il modello 730 integrativo. La sua funzione è quella di correggere eventuali errori presenti nella dichiarazione originaria e già inviata all’AdE. Deve trattarsi di correzione che lascia invariato l’importo dell’imposta o che determina un rimborso o un minor debito a favore del contribuente.

Il 25 ottobre è poi il termine per la presentazione degli elenchi Intrastat sia per i contribuenti con obbligo mensile che trimestrale.

Infine ricordiamo che arriva a fine mese la scadenza per la presentazione del modello 770 e la CU degli autonomi.

