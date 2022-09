Uno degli elementi più importanti della lavatrice è sicuramente la guarnizione, posta in corrispondenza della chiusura del cestello. Questa parte, solitamente realizzata in plastica o gomma, aiuta a bloccare le fuoriuscite di acqua ed evitare allagamenti in casa.

Data la sua forma, però, la guarnizione diventa spesso il covo perfetto per la proliferazione di germi, batteri e muffa. È per questo motivo che bisognerebbe asciugarla dopo ogni lavaggio, passando semplicemente una spugna, e disinfettarla periodicamente, almeno una volta al mese. Per svolgere quest’ultima operazione, possiamo anche utilizzare dei rimedi fai da te che, come vedremo nelle prossime righe, possono essere replicati facilmente e da chiunque.

Prodotti necessari e proprietà

Per pulire e disinfettare la guarnizione della lavatrice in maniera impeccabile, dobbiamo munirci di

alcuni prodotti per la pulizia della casa, che scopriremo tra poco;

un vecchio spazzolino;

un panno in microfibra.

Per quanto riguarda il primo punto, avremo bisogno essenzialmente di: acqua ossigenata, acido citrico e detersivo per i piatti.

L’acqua ossigenata non è altro che il perossido di idrogeno, che possiamo trovare in qualsiasi supermercato, solitamente ad una concentrazione di 10-12 volumi. Oltre ad essere efficace nel disinfettare le ferite, questo prodotto è anche molto valido se utilizzato nelle pulizie di casa. Infatti, grazie alle sue proprietà, esso sarebbe in grado di contrastare i batteri ed eliminare la muffa.

L’acido citrico, invece, è un efficace brillantante e sciogli-calcare, utilizzato soprattutto per effettuare la manutenzione ordinaria di vari elettrodomestici, come le lavatrici e le lavastoviglie. Infine, il detersivo per i piatti è un ottimo tensioattivo che, in questo caso, ci aiuterà a rimuovere più facilmente la sporcizia annidata nella guarnizione.

Pulire e disinfettare la guarnizione della lavatrice eliminando anche la muffa

Ottenuti questi tre prodotti, non ci resta che mescolarli tra loro, seguendo le seguenti dosi:

2 l di acqua da rubinetto;

400 g di acido citrico;

500 ml di acqua ossigenata;

20 g di detersivo per i piatti.

Una volta mescolati e riversati in un apposito flaconcino spray, spruzziamo la miscela lungo tutta la guarnizione e nelle parti interne ad essa. Dopo di che, strofiniamo con il nostro spazzolino, per smuovere lo sporco, e lasciamo agire per circa 30 minuti. Trascorso il tempo necessario, possiamo quindi rimuovere ogni residuo utilizzando un panno in microfibra. Nel caso in cui quest’operazione non risultasse sufficiente, consigliamo di ripeterla una seconda volta.

Altri consigli per la manutenzione corretta della lavatrice

Dopo tutti questi procedimenti, un ottimo modo per mantenere in salute la lavatrice potrebbe essere quello di effettuare dei lavaggi a vuoto, utilizzando l’acido citrico. Per farlo, basterà impostare la temperatura a 40 o 60 gradi e versare, nel cassetto dei detersivi, 3 cucchiai colmi di acido citrico. Ciò consentirà non solo di eliminare le inevitabili tracce di calcare, ma anche di prevenire la formazione di muffe e di cattivi odori.

