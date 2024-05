Oroscopo funesto per questi 3 segni a giugno, ecco quali dovrebbero evitare grossi investimenti

Il mese di maggio è ormai vicino a concludersi. Il prossimo, giugno, porterà novità positive a diversi segni zodiacali. Ad esempio, la Bilancia e il Capricorno avranno molta fortuna negli investimenti finanziari. Come sempre, però, c’è anche il rovescio della medaglia e alcuni segni che negli ultimi mesi sono stati molto fortunati non lo saranno altrettanto nel prossimo. Infatti, coloro che citeremo dovrebbero evitare di investire grandi somme di denaro o valutare con particolare attenzione l’acquisto di un immobile a giugno. Inoltre, difficilmente chiuderà affari particolarmente propizi. Le stelle, secondo l’oroscopo, non saranno dalla loro parte, così come il pianeta Giove, simbolo di abbondanza e prosperità.

Oroscopo funesto per questi 3 segni a giugno: il Sagittario

Purtroppo, il Sagittario avrà Giove in opposizione. Ciò vuol dire che per lui sarà un periodo particolarmente difficile. Come avevamo accennato, questo pianeta influenza la vita lavorativa ed economica di tutti i segni zodiacali.

Quindi, probabilmente investimenti e affari subiranno intoppi di vario genere. Meglio, per il Sagittario, completare tutto entro il mese di maggio. C’è una vendita in sospeso? Farebbe bene, allora, ad affrettare le trattative qualora possibile. In questo modo, sfuggirà all’influsso negativo di Giove.

La Vergine

Situazione simile per la Vergine, che vivrà un’estate particolarmente turbolenta. Per fortuna, questo segno zodiacale tende ad essere molto previdente e probabilmente avrà messo da parte dei soldi.

Un consiglio per la Vergine? Continua a farlo e attendi momenti migliori per reinvestire i tuoi guadagni. Sicuramente, un giorno la prudenza ti premierà.

I Pesci

Oroscopo funesto per questi 3 segni a giugno. Non solo il Sagittario e la Vergine, ma anche i Pesci non avranno un periodo molto positivo dal punto di vista economico. Purtroppo, la loro situazione non migliorerà nel resto dell’estate e anzi, agosto sarà il mese peggiore dell’anno.

Insomma, Pesci, ti toccherà stringere i denti.

