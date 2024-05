5 posti in Italia che somigliano all’Olanda dove puoi vedere fiorire i tulipani

È una di quelle esperienze da vivere almeno una volta nella vita che inebria tutti i sensi e incanta soprattutto gli amanti della natura: la fioritura dei tulipani in Olanda è uno spettacolo ch trasmette tantissime emozioni, un evento che attira milioni di visitatori durante la primavera nei Paesi Bassi che, però, seppur siano la patria indiscussa di questo fiore meraviglioso, non sono l’unico luogo nel quale è possibile ammirarlo in tutto il suo splendore: ecco dove lasciarsi travolgere dallo spettacolo della fioritura dei tulipani in Italia.

La storia dei tulipani: Dall’Oriente all’Europa

Il viaggio dei tulipani inizia nelle montagne dell’Asia centrale, dove crescevano spontaneamente. Furono i turchi ottomani a coltivarli e ad apprezzarli per primi, usandoli nei loro giardini e nei disegni ornamentali. Nel XVI secolo, i tulipani fecero il loro ingresso trionfale in Europa, portati da un ambasciatore fiammingo alla corte viennese. Da lì, si diffusero rapidamente nei Paesi Bassi, dove divennero simbolo di bellezza e lusso.

La “Tulipomania” del XVII secolo vide i prezzi dei bulbi di tulipano salire alle stelle, un fenomeno che dimostrava quanto questi fiori fossero desiderati. L’Italia, con il suo clima mite e la passione per il giardinaggio, non tardò a innamorarsi dei tulipani. Oggi, grazie agli sforzi di coltivatori appassionati, puoi trovare meravigliose fioriture di tulipani in diverse regioni italiane che regalano panorami in gradi di competere con quelli olandesi.

Fioritura dei tulipani in Italia: ecco dove immaginare di essere in Olanda

Immagina di camminare tra distese infinite di tulipani, i petali vibranti di colori che danzano al vento sotto un cielo azzurro. Non sei nei Paesi Bassi, ma in Italia, dove l’incanto dei tulipani ha trovato una seconda casa. La primavera italiana si tinge di mille sfumature, creando paesaggi che sembrano usciti da un quadro olandese. Lasciati incantare dalla magia di questi fiori e scopri dove puoi ammirare la fioritura dei tulipani senza lasciare il Bel Paese.

Parco Giardino Sigurtà, Valeggio sul Mincio

Questo splendido parco, situato vicino al Lago di Garda, è noto per le sue fioriture spettacolari. Ogni anno, milioni di tulipani di oltre 300 varietà diverse fioriscono creando uno spettacolo cromatico mozzafiato. Il Parco Giardino Sigurtà è una tappa imperdibile per gli amanti dei fiori e della natura.

Tulipark, Roma e Bologna

Anche nella capitale italiana e nel capoluogo dell’Emilia Romagna si trovano questi giardini u-pick dove puoi immergerti nell’atmosfera olandese. Tulipark è un parco urbano con migliaia di tulipani che colorano la primavera romana ed è il luogo perfetto per una gita fuori porta all’insegna della bellezza e del relax.

Giardini della Landriana, Ardea

Situati a circa 40 chilometri a sud di Roma, rappresentano uno dei più raffinati esempi di giardinaggio all’inglese in Itali che si estendono su una superficie di circa 10 ettari. Creata negli anni ’50 dalla Marchesa Lavinia Taverna Gallarati Scotti, con l’aiuto del celebre architetto paesaggista Russell Page, la Landriana è un luogo di rara bellezza e armonia, dove in primavera esplodono i tulipani in una meravigliosa sinfonia di colori.

Giardini di Castel Trauttmansdorff, Merano

Questi giardini, situati vicino a Merano rappresentano uno dei più celebri giardini botanici d’Italia, nonché una delle principali attrazioni turistiche della regione. Qui è possibile ammirare una collezione di piante esotiche e locali, così come i tulipani che fioriscono tra palme e vigneti, creando un contrasto affascinante e unico.

Inoltre, il castello, costruito nel XIX secolo, è famoso per essere stato il luogo di soggiorno invernale dell’Imperatrice Elisabetta d’Austria, meglio conosciuta come l’Imperatrice Sissi.

I Tulipani di Blufi, Palermo

Vicino al Santuario Madonna dell’Olio, su un colle del versante meridionale della Madonie, fioriscono dei meravigliosi tulipani selvatici che hanno rese questi campo una meta imperdibile per degli appassionati di natura e fotografia. Tra mandorli e ulivi, in particolare fiorisce il tulipano precoce o Tulipano di Raddi (Tulipa raddii) e la distesa di colori che si crea è veramente spettacolare.