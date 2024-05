I francobolli dal valore di 4.000-5.000 euro. Chi li ha è ricco

Il collezionismo è un argomento incredibilmente affascinante e che riguarda i più diversi ambiti. Persino i francobolli. A prima impressione potrebbe sembrare assurdo ma, se ci si pensa bene, è evidente che i francobolli siano un pezzo di storia e pertanto non dovrebbe sorprendere che tante persone siano disposte a pagare cifre folli per entrare in possesso di quelli più rari in assoluto. Certo, in alcuni casi i prezzi a cui vengono rivenduti i francobolli sono davvero, davvero elevati. Ce ne sono alcuni, rarissimi, che valgono persino milioni di euro. Stavolta, però, tratteremo i francobolli dal valore di 4.000-5.000 euro. Scopriamo quali sono.

I francobolli dal valore di 4.000-5.000 euro

Ormai, a poche persone viene in mente di inviare una lettera. È un’usanza che appartiene perlopiù a tempi ormai lontani, dal momento in cui ci troviamo nell’era degli smartphone. Per farlo, tuttavia, era indispensabile munirsi di francobolli.

Alcuni di questi erano particolarmente rari e con il passare del tempo lo sono diventati ancora di più. Quali sono i francobolli dal valore di 4.000-5.000 euro? Prima di tutto, quelli Trittico Servizio di Stato del 1933, che raffigurano la bandiera italiana e Vittorio Emanuele III. Un singolo esemplare di questa serie può essere valutato anche 5.000 euro. Non è però l’unico francobollo ad avere un valore così elevato.

Congresso Filatetico di Trieste 1922

Sono quattro francobolli rarissimi e che risalgono all’anno 1922, il cui valore ammonta esattamente a 4.000 euro. Sono stati emessi in occasione del nono Congresso Filatetico di Trieste e, come è semplice immaginare, sono rarissimi.

Ecco il motivo per cui hanno assunto un valore così elevato con il passare del tempo. Sono, inoltre, testimonianza di un importante avvenimento e pertanto sono un vero e proprio reperto storico. Proprio come molte monete antiche, questo è un altro dei motivi per cui i collezionisti ne sono alla ricerca e sono disposti a pagare cifre elevatissime per entrarne in possesso.

