L’inizio di una nuova settimana comporta sempre una serie di cambiamenti nella vita delle persone. Potrebbe trattarsi di grandi sconvolgimenti o di impercettibili mutamenti, in positivo o in negativo. Questo ottobre appena arrivato non sarà da meno e l’oroscopo lo conferma. Per alcuni segni zodiacali, come Leone o Capricorno, le giornate saranno caratterizzate dalla benevolenza di Venere. Questo porterà nuovi incontri e nuovi amori nelle loro vite. Ma, come sempre, non mancheranno i problemi specialmente per i tre segni zodiacali che si andranno ad analizzare oggi. Toro, Acquario e Scorpione avranno una settimana colma di eventi positivi ma anche qualche problema facilmente risolvibile. Ma ecco come sopravvivere a questa prima settimana di ottobre.

Oroscopo di ottobre fortunato per Toro e 2 segni zodiacali favoriti dai pianeti

La settimana dei nati sotto al segno del Toro sarà abbastanza altalenante, proprio come il mese di ottobre. Sul lavoro sarà necessario valutare attentamente le proposte provenienti dall’esterno. Sia per gli autonomi che per i dipendenti, in fatti, potrebbero portare con sè dei risvolti interessanti. Non è sempre una questione di denaro, spesso le gioie più grandi sono quelle che esulano da questo aspetto. In amore le coppie consolidate potranno fare un respiro di sollievo, i problemi più grandi sono finiti. Tuttavia, attenzione perchè a fine mese potrebbero sorgere nuove polemiche e nuove problematiche. Le coppie appena nate o le conoscenze avranno due possibilità, resistere o allontanarsi. Sembra banale ma proprio in questo periodo alcune conoscenze verranno meno e lasceranno il posto a un nuovo periodo da single.

Acquario

La settimana dell’Acquario sarà tendenzialmente positiva sia sul lavoro che in ambito sentimentale. Sole, Marte e Venere favorevoli, infatti, favoriscono un transito di buona sorte proprio nel cielo dell’Acquario. Questo periodo porterà voglia di legalizzare un rapporto o di cercare novità lavorative. Per alcuni, infatti, sono in corso grandi cambiamenti che sfoceranno in una nuova vita. I single dovrebbe, però, imparare a fidarsi di più del prossimo dal moneto che potrebbe essere l’unico modo per fare nuove conoscenze. Anche se le notizie sembrano positive, tuttavia, sarà bene valutare con attenzione certi rapporti. Le conoscenze, partner o amicizie, tossiche, infatti, andrebbero tagliate via dalle nostre vite.

Scorpione

L’ultimo segno zodiacale di cui si tratterà è lo Scorpione. Sul lavoro sembra andare tutto molto bene, in alcuni casi ci si preparerà ad un cambio ruolo o ad una promozione. Per l’amore, invece, potrebbero sorgere alcuni problemi legati alla sfera economica o alla gestione della casa. Meglio fare attenzione ed evitare spese non strettamente necessaria che potrebbero fare sorgere discussioni. Venere e Sole, proprio ad ottobre, favoriranno la nascita di alcuni nuovi amori che andranno coltivati durante il periodo invernale. Quindi, i single dovrebbero guardarsi attorno per trovare ciò che cercano. Davvero, oroscopo di ottobre fortunato per Toro, Acquario ma anche Scorpione.

