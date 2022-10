L’autunno è il tempo delle mele cotogne, un frutto quasi dimenticato. Ha un sapore aspro ma il profumo è intenso e inconfondibile, tanto che possiamo usarlo per deodorare gli armadi e la biancheria. In cucina ne bastano pochi sulla fruttiera per diffondere nell’ambiente una fragranza delicata.

La mela cotogna non si può consumare cruda perché ha sapore acidulo, ma con la cottura si trasforma in una vera leccornia. Possiamo cuocerla semplicemente in forno oppure usarla per preparare la cotognata. È una marmellata dura, da affettare e consumare con pane tostato o fette biscottate o in abbinamento a dolci e salati, con pepe, zenzero o nocciole. Porteremo mille prelibatezze a tavola con questo profumatissimo frutto autunnale.

Mele cotogne al forno

Le mele cotogne al forno sono un dessert delizioso e profumatissimo che prepareremo in pochi minuti. Laviamo con cura le mele cotogne senza sbucciarle. Poi le tagliamo a metà ed eliminiamo i semi. Le disponiamo in una teglia rivestita di carta da forno e le spolverizziamo con un leggero strato di cannella e di zucchero semolato. Inforniamo a 180 gradi per circa 30 minuti. Controlliamo la cottura con uno stuzzicadenti.

Ingredienti per la cotognata

2 kg di mele cotogne;

zucchero q.b. (quantità pari al peso della frutta dopo la prima cottura);

succo di limone q.b.

Preparazione

Lavare e pulire accuratamente le mele cotogne senza sbucciarle. Poi tagliarle a pezzi e irrorarle con succo di limone per impedire che anneriscano. Trasferire in pentola a pressione e aggiungere altro succo di limone e circa un quarto d’acqua. Cuocere per 15 minuti. Se non si dispone di una pentola a pressione si può usare un comune tegame e procedere nello stesso modo. I tempi di cottura saranno più lunghi. Quando le mele cotogne avranno raggiunto una consistenza morbida, trasferirle in uno scolapasta per farle sgocciolare alla perfezione.

A questo punto, con l’aiuto di un passaverdura, ridurle in purea eliminando le bucce. Poi pesare la polpa e aggiungere al composto la stessa quantità di zucchero. Porre di nuovo sul fuoco e far cuocere per 20 minuti. Infine versare in stampini singoli o in un unico stampo grande per far raffreddare. Una volta solidificata, sformare la cotognata e gustarla in mille modi diversi.

Mille prelibatezze a tavola con questo profumatissimo frutto autunnale

Con la cotognata possiamo preparare una sfiziosissima insalata. Basterà un cespo di insalata riccia che laveremo, ridurremo in piccoli pezzi e trasferiremo in una ciotola capiente. Uniremo 120 g di Parmigiano Reggiano a scaglie e 80 g di cotognata a dadolini. Basterà condire con un filo di olio EVO, sale e un goccio di aceto balsamico per gustare una vera prelibatezza.

La cotognata è ottima in abbinamento al pecorino stagionato o ai formaggi freschi, magari aggiungendo qualche nocciola. Infine possiamo preparare delle caramelle gelatinose tagliando la cotognata in quadrotti che passeremo nello zucchero.

Lettura consigliata

2 antipasti autunnali veloci e sfiziosi per un pranzo o una cena gourmet