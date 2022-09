Il fine settimana si sta avvicinando e l’arrivo dell’autunno porta con sé temperature più basse e giornate uggiose. Il cambio stagione ha comportato alcuni mutamenti nella sfera astrologica di alcuni segni zodiacali. Per alcuni segni zodiacali il mese di settembre ha segnato una sorta di svolta che li ha trascinati via dalla palude in cui hanno vissuto il 2022. Tra questi segni zodiacali troviamo il Cancro ma anche il Leone che, secondo le stelle, continuerà la sua risalita ad ottobre. Il primo fine settimana di ottobre, infatti, porterà interessanti novità a Leone, Pesci e Capricorno.

Ottobre di amore per il Leone e altri 2 segni zodiacali anche grazie a Venere

Il primo fine settimana di ottobre vede come protagonista l’amore sotto la supervisione di Venere. Per i cuori solitari, infatti, potrebbero presentarsi interessanti novità. In alcuni casi si riuscirà a sistemare una situazione ambigua e difficile che ci si porta dietro da troppo tempo. Le relazioni nate proprio in questa prima parte del mese, poi, potrebbero avere seguito anche negli anni a venire. Non bisogna cercare il conflitto, specialmente se si è in coppia la pazienza è alla base di tutto.

La prima parte di ottobre, poi, sarà molto favorevole per il lavoro e, finalmente, si recupererà il tempo perduto negli scorsi mesi. Ma attenzione, le stelle possono fare poco se manca la buona volontà da parte dei diretti interessati. La salute potrebbe vacillare alla fine del mese, meglio abbandonare i capi estivi e tirare fuori cappotti e maglie. Davvero un ottobre di amore per il Leone e altri 2 segni zodiacali di cui si tratterà a breve.

Capricorno

Ottobre porterà un po’ di tensione in casa Capricorno. Infatti sia il lavoro che l’amore dovranno combattere con qualche dissidio. Non è semplice riuscire ad uscire da situazioni complicate. In amore, infatti, sarebbe preferibile evitare conflitti con persone tossiche o che, in generale, potrebbero farci stare male. Meglio circondarsi di amici e lasciare da parte le influenze negative, almeno per il fine settimana. Le coppie potranno contare l’uno sull’altro, non nasceranno particolari conflitti. Sul lavoro in arrivo importanti novità che potrebbero lasciarci senza parole. Alcuni potrebbero ricevere interessanti proposte lavorative che non potranno lasciare indifferenti.

Pesci

Per i Pesci il mese di ottobre potrebbe segnare la fine delle tribolazioni. Settembre, infatti, non è stato facile per i nati sotto questo segno zodiacale. Conflitti e tensioni accumulatisi hanno comportato problemi sul lavoro ma anche in amore. Se l’inizio del mese sarà ancora un po’ difficile le cose cominceranno a migliorare a partire da metà ottobre. In amore le coppie che hanno resistito all’estate saranno più forti che mai anche se qualche tensione è sempre in agguato. Novità anche per i single che potrebbero lasciarsi andare a qualche breve avventura.

