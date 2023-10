Ecco la classifica dei 3 segni zodiacali dei grandi miliardari, giganti della finanza come Elon Musk

Esiste un segno zodiacale che ha segnato le sorti di ben 27 soggetti nel Mondo, che sono i miliardari più famosi che conosciamo. Dunque, qual è il segno che tra tutti potrebbe creare le condizioni attitudinali e caratteriali per generare denaro e ricchezza? Ecco quando gli astri fanno la differenza.

Ci sono esseri umani che si definiscono, da tempi antichi, come “nati con la camicia”. Soggetti cui sembra basti chiedere, per poi ricevere. Si tratta di gente fortunata, che certo ha lavorato duramente per raggiungere posizioni di prestigio, ma nello stesso tempo sembra guidata da una buona stella. A fronte di tante persone che percepiscono in sé un blocco verso la capacità di ricevere abbondanza, ce ne sono altre che sembrano farla fluire naturalmente, come per una sorta di talento innato. Ecco la classifica dei 3 segni zodiacali dei grandi miliardari. Coloro che riempiono le pagine delle cronache con le loro conquiste, i nuovi business sempre più fruttuosi. Persone che sembrano in grado di resistere ad ogni tempesta, dotati di patrimoni così ingenti da essere quasi intoccabili. Ecco sotto quale segno solare sono nati e quali caratteristiche dell’archetipo possono aprire la strada a tanto sfarzo e fortuna.

Ecco la classifica dei 3 segni zodiacali dei grandi miliardari

Per stilare questa classifica, è sufficiente guardare la statistica. In effetti, esiste un gruppo di persone, nate sotto lo stesso segno, ovvero in un certo periodo dell’anno, che sono, di fatto, i miliardari più potenti e acclamati del Mondo. Questo ci permette di capire quanto un segno, per le sue caratteristiche intrinseche, sia più propenso ad accumulare ingenti somme di denaro rispetto ad altri.

Cancro

E quando si parla del segno del Cancro in relazione al proprio potenziale di ricchezza, non si può che menzionare il mitico e carismatico Elon Musk. Abilissimo comunicatore, con la determinazione, pur lunatica, tipica del Cancro, può essere soggetto a dei veri colpi di genio. Esistono altri 20 miliardari, oltre a lui, nati sotto questo segno.

Pesci

Molti stenterebbero a crederlo, poiché i pesci si avvolge di quell’atteggiamento dolce e sembra sempre un po’ in balia dei suoi flutti interiori. Nella sostanza, tutto ciò si contraddice ampiamente. Pur mantenendo un’enorme sensibilità, il segno dei Pesci appartiene a diversi miliardari. 22, per l’esattezza, tra cui Bernard Arnault.

Bilancia

Il segno della bilancia è al primo posto in classifica, infatti, i nati sotto il sole di questo segno autunnale, contano tra loro la bellezza di 27 miliardari in tutto il Mondo! La Bilancia cela un senso della positività innato e ha un potere quasi magico: quando desidera davvero qualcosa, lo realizza. Maniaci della perfezione, se ci tengono davvero, difficilmente sbagliano il colpo. Ralph Lauren, il prestigioso e ricchissimo stilista, è uno degli esponenti più brillanti del segno.

