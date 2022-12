La ricerca del lavoro a tempo pieno e indeterminato passa per mille rivoli. Tuttavia, per migliaia di candidati con diploma o laurea la via dei concorsi pubblici rimane sicuramente la preferita. Lo dimostra il numero di domande pervenute ad ogni bando indetto da un ramo dell’A.P. Vediamo adesso quanti e quali sono i posti messi a concorso dagli ultimi 5 bandi di Azienda Zero Padova (AZP).

La G.U. n. 96 del 6 dicembre riporta i 5 estratti delle nuove selezioni indette da AZP. Si tratta dell’Ente unico che gestisce l’assunzione e formazione del personale, gli acquisti, il monitoraggio dei costi standard delle ULSS venete.

Ora, queste aziende pubbliche cercano dirigenti e collaboratori professionali da assumere a tempo pieno mentre i concorsi sono svolti da AZP per conto delle prime.

I posti messi a concorso dai nuovi concorsi pubblici di AZP

Le selezioni sono tutte per titoli ed esami e ricercano le seguenti unità:

10 collaboratori professionali , infermieri, per l’attività sanitaria nelle strutture carcerarie di Padova;

, infermieri, per l’attività sanitaria nelle strutture carcerarie di Padova; 19 dirigenti medici nella disciplina di neuropsichiatria infantile ;

nella disciplina di ; 10 dirigenti medici specializzati nella chirurgia vascolare ;

; 2 dirigenti medici nella disciplina di audiologia e foniatria ;

; 2 dirigenti medici specializzati nella chirurgia plastica e ricostruttiva.

Per i dirigenti medici è prevista l’assunzione con rapporto esclusivo. Ancora, i singoli bandi specificano quante sono le riserve di posti in favore dei volontari delle FF.AA.

I requisiti generali e specifici di ammissione alle selezioni

I testi prevedono tutti dei requisiti generali e specifici di ammissione alle selezioni.

I primi sono trasversali a tutti i profili. Si parte anzitutto dalla cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni previste dalla Legge in materia per i cittadini di uno Stato membro UE e non. A seguire abbiamo i limiti di età, inferiori a quelli previsti dall’ordinamento per la messa a riposo d’ufficio. Infine si richiede l’idoneità fisica alle mansioni da ricoprire, requisito che verrà accertato dall’Azienda interessata.

Di contro non possono partecipare gli esclusi dall’elettorato attivo e i dispensati, destituiti, licenziati etc da un precedente impiego pubblico.

I requisiti specifici attengono principalmente al titolo di studio. Agli infermieri si richiede laurea in Infermieristica appartenente alla classe delle lauree L/SNT1 o SNT/01 o diploma universitario di infermiere o equipollenti. Poi occorre l’iscrizione al relativo Albo professionale.

Per gli altri profili serve il possesso della laurea in Medicina e Chirurgia. Ancora, la specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o equipollente o affine (tranne alcuni casi eccettuati). Oppure la regolare iscrizione ad almeno il 3° anno del relativo corso di formazione specialistica. Infine, serve l’iscrizione all’Ordine dei medici.

Queste aziende pubbliche cercano dirigenti e collaboratori professionali da assumere con contratto a tempo indeterminato

La partecipazione alle selezioni richiede il versamento di un contributo spese di 15 euro e in favore di AZP. Le istanze, corredate degli opportuni allegati, vanno inoltrate online tramite l’apposita piattaforma presente sul portale istituzionale. I termini di invio sono fissati per il 5 gennaio, mentre scade il 2 il concorso per 1.410 allievi della Guardia di Finanza).

L’iter di selezione prevede un’eventuale preselezione (in base al numero di domande pervenute) e una prova scritta, una pratica e una orale per tutti i profili. Ovviamente variano le materie oggetto d’esame a seconda del profilo per il quale ci si candida.