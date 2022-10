Promozioni e soldi nell’oroscopo di 4 segni zodiacali nei prossimi giorni

Tra poche ore gireremo la pagina del calendario e saluteremo l’arrivo di novembre. Come sempre il cambio di mese porta con sé aspettative, grandi speranze e voglia di cambiamento. Per i nati sotto 4 segni zodiacali sarà davvero così perché ci saranno promozioni e soldi nell’oroscopo di inizio novembre. 4 segni che inizieranno il mese col piede giusto grazie all’influsso positivo di Venere, Mercurio e Giove.

Oroscopo settimanale ricco di novità per l’Ariete

Le previsioni degli esperti inseriscono l’Ariete tra i 3 segni zodiacali più fortunati di tutto l’autunno. La salita verso la vetta inizierà proprio questa settimana. Gli Ariete avranno infatti al loro fianco una Luna splendida in armonia con Venere. Significa che potrebbero esserci grandi novità sul versante degli affetti, lasciati in secondo piano nelle ultime settimane.

Le svolte più importanti, però, saranno quelle che riguardano lavoro e finanze. Marte continua a essere amico e invita a spingere sull’acceleratore. È il momento perfetto per chiedere una promozione se lavoriamo come dipendenti. Oppure di mettersi finalmente in proprio, scegliere le persone giuste e provare a realizzare il sogno di una vita.

Lo Scorpione vivrà una settimana indimenticabile

L’oroscopo ci dice che ogni segno zodiacale ha un’ossessione con cui confrontarsi ogni giorno. Quella degli Scorpione è la fiducia negli altri. Un problema che questa settimana passerà decisamente in secondo piano grazie all’appoggio contemporaneo di ben 4 pianeti: Sole, Giove, Venere e Mercurio. I primi due porteranno una ventata di aria fresca alle finanze e potrebbero regalare vincite al gioco o incassi imprevisti. Venere, invece, stimolerà la passione in camera da letto e potrebbe mettere sulla strada dei single una persona importante.

Notevoli anche le novità sul fronte professionale grazie a Mercurio. Gli Scorpione riscuoteranno la stima e l’apprezzamento dei colleghi e dei superiori. E tra giovedì e venerdì potrebbe arrivare un avanzamento di carriera quanto mai meritato.

Piove denaro nei conti dei Gemelli

Marte è il pianeta dell’azione e dell’intraprendenza. La Luna è l’astro dei sogni e della sensibilità. E insieme saranno i pianeti guida della fortunatissima settimana dei Gemelli. I nati sotto questo segno si sentono da molti mesi intrappolati in una gabbia dorata. È il momento di aprire le sbarre grazie all’appoggio di Marte che stimola a cercare nuove strade e soluzioni lavorative. Strade che potrebbero portare a enormi soddisfazioni dal punto di vista economico.

E se le finanze andranno alla grande, le relazioni interpersonali non saranno da meno. La Luna trasformerà i Gemelli in delle vere e proprie calamite e renderà la vita intima di coppia davvero scoppiettante. Per i single, invece, i giorni fortunati saranno quelli del weekend. Una persona che sembrava sparita potrebbe tornare prepotentemente alla carica.

Promozioni e soldi nell’oroscopo di inizio novembre dei Pesci

Voto 10 per la settimana dei Pesci, segno che continua a volare sulle ali dell’entusiasmo. Con Giove in congiunzione favorevole non sembrano esserci limiti e ogni traguardo diventa raggiungibile. Soprattutto quelli professionali dove le soddisfazioni potrebbero essere rappresentate da una proposta per un ruolo di grande responsabilità. Da non scartare anche l’opzione di mettersi in proprio. Finalmente potrebbero arrivare i soci giusti per un progetto autonomo in ambito culturale.

Segno decisamente positivo anche nel campo degli affetti e delle relazioni. Venere è favorevole e porterà serenità per chi vive un rapporto di lunga data. Per chi è in cerca di un partner fisso le giornate da circoletto rosso sul calendario sono invece giovedì e venerdì.