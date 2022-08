Con il mese di agosto ormai agli sgoccioli, anche le stelle sembrano voler lasciare alle spalle un’estate piatta per molti segni zodiacali. Sicuramente, l’arrivo dell’autunno preannuncia un periodo di grandi movimenti, decisioni importanti e buoni propositi per il raggiungimento di nuovi obiettivi. Questi sentimenti saranno da stimolo per moltissime persone.

L’arrivo dell’autunno: cresce il desiderio di migliorare sé stessi

Il periodo di transizione che va dall’estate all’autunno ha sempre scaturito una di “nuovo anno” in cui nascono nuovi progetti. Secondo l’oroscopo 2022, però, saranno solo 3 i segni zodiacali che finiranno l’estate in bellezza. Ovviamente, ricordiamo che l’oroscopo non è una scienza esatta ma è l’interpretazione astrologica della posizione di tutti gli astri celesti al momento stesso in cui si verifica un evento.

La verità è che c’è chi ci crede e chi no, ma comunque è curioso di sapere in che modo le stelle possano influire sulle sorti future. Lo studio delle interazioni tra corpi celesti e azioni umane è antichissimo. Tuttavia, nell’immaginario collettivo attuale, l’oroscopo si basa sul tema natale, ovvero la posizione degli astri al momento della nascita di una persona. Da tale analisi, poi, si traccia anche un profilo caratteriale di ogni persona a seconda, appunto, del segno corrispondente alla sua nascita. Per questo motivo, dicono gli esperti, ci saranno alcuni segni zodiacali che non andranno mai d’accordo.

A creare un po’ di scompiglio nei prossimi giorni ci penserà la Luna che premierà 3 segni zodiacali a partire da domani. Scopriamo di chi si tratta.

Oroscopo 2022, fine agosto con il botto per 3 segni baciati da soldi e fortuna

Il primo segno zodiacale che dalle prossime ore potrà godere di una particolare influenza positiva di una Luna crescente è la Bilancia. I nati sotto questo segno saranno colpiti da una luce nuova. Sicuramente, dopo una pausa estiva piuttosto lunga, è tempo di reagire e darsi da fare per andare alla ricerca di nuove opportunità lavorative. Il periodo è propizio per prepararsi a nuove sfide per ottenere più soddisfazione in campo finanziario.

Occhio anche ai nati sotto il segno del Leone che con il mese di agosto sono tornati vincenti e ricchi di vitalità. Una fortuna che si riscontra anche in amore. Per chi è alla ricerca di nuove conoscenze, l’ultimo weekend del mese regalerà ottime soddisfazioni. Per quanto riguarda i soldi, invece, bisognerà stare attenti a qualche spesa di troppo. È tempo di essere parsimoniosi in attesa di un autunno più favorevole.

Infine, tra i segni più fortunati del momento troviamo i nati sotto il segno della Vergine. Passioni travolgenti e amori inaspettati scombussoleranno gli ultimi giorni del mese. Gli uomini della Vergine appariranno più affascinanti e seduttori. Le donne, invece, si sentiranno più pronte a relazioni durature. I giorni 29, 30 e 31 agosto, invece, saranno i più indicati per cogliere al volo delle possibili offerte di lavoro.

Lettura consigliata