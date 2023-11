Orologio uomo o donna: per risparmiare approfitta del Black Friday, ci sono sconti su questi splendidi modelli 

Ci sono accessori moda che compriamo spesso durante l’anno. Pensiamo alle scarpe, alle cinture e alle borse. Al polso magari indossiamo di solito un bracciale, ma un po’ tutti portiamo l’orologio. In occasione del Black Friday potremmo acquistare tanti oggetti utili risparmiando. Scopriamo qualche offerta sui segnatempo.

Cercare di misurare il tempo che passa è stato un desiderio che ha accompagnato l’uomo durate millenni. Contare anni, giorni, mesi e poi ore, minuti e secondi ormai si può con metodi molto precisi. Un accessorio ormai divenuto indispensabile è l’orologio da polso. Oltre a indicarci l’ora è un elemento che completa il nostro outfit. Ce ne sono casual, adatti a diversi sport, alcuni si collegano agli smartphone e hanno molte app utili.

A tutte le età ci si appassiona talmente agli orologi eleganti o più sportivi che alcuni ne hanno una vasta collezione.

Possiamo comprarli per noi oppure farne un dono per varie occasioni, come compleanni, onomastici, pensionamenti. Sotto l’albero di Natale sarà un regalo gradito. Potremmo cogliere al volo degli sconti di novembre per acquistarli.

Orologio uomo o donna: per risparmiare approfitta del Black Friday per farne scorta

Ci sono segnatempo rari, antichi e preziosi forse lontani dalla nostra portata. Con un budget più limitato però potremmo fare un buon affare per noi o per un regalo. Ecco qualche esempio.

Sul sito Tissot c’è una selezione di orologi scontati fino al 28 novembre 2023 in occasione della settimana dedicata al Black Friday. L’azienda omaggia inoltre con un cinturino l’acquirente di uno dei modelli proposti.

Il Tissot Carson Premium Lady presenta numeri romani su cassa in acciaio inossidabile con vetro zaffiro antigraffio. Il cinturino è intercambiabile. Il costo al momento sarebbe di 345 euro. Sempre per donna il Tissot Lovely Square presenta la cassa squadrata. Al posto dei numeri ci sono dei diamanti. Il prezzo sarebbe ancora di 345 euro.

Altre offerte in corso

Tra i modelli di orologi per uomo troviamo il Tissot Chrono XL Vintage con cinturino in pelle regolabile e intercambiabile. Sarebbe in vendita al costo di 395 euro. Il Tissot Supersport Chrono costerebbe 495 euro.

Sul sito di Festina ci sono altri modelli interessanti e scontati per il Black friday. Ad esempio l’orologio Festina Ceramic F16576/1 bianco con cinturino in acciaio per uomo al momento costerebbe 129 euro. Il Festina nero F16985/D con cinturino in pelle si venderebbe a 79 euro.

Per donna tra molti altri sul sito si trova il Festina Petite argento con cinturino in acciaio a 59 euro. Per chi desidera un cinturino in pelle per esempio c’è il modello Festina F20260/1 argento acquistabile a 49 euro.

Orologio uomo o donna: per risparmiare approfitta del Black Friday e cerca nei negozi o nei siti on line. Ci sarebbero molte offerte su tanti modelli oltre quelli che abbiamo descritto.

(n.d.r. Trattasi di articolo di informazione gratuita. La Testata non ha alcun rapporto con le aziende citate.)