Dopo ani di letargo, il biennio 2022-’23 ha segnato il ritorno alla ribalta del reddito fisso. Il risveglio imperioso dell’inflazione ha scatenato una serie di effetti ai quali non eravamo più abituati. Tipo la corsa dei prezzi al consumo e alla produzione nell’economia reale e l’inversione della curva dei tassi in quella monetaria.

A beneficiarne sono stati gli investitori sul reddito fisso, che hanno visto le nuove emissioni progressivamente offrire tassi sempre più alti. Dolori, invece, per chi aveva già investito a tasso fisso a lungo termine nel recente passato. Il susseguente crollo delle quotazioni ha spesso partorito potenziali perdite in conto capitale.

Ecco un BTP a sconto buono per costituire un capitale a scadenza tra meno di 3 anni

Il piccolo investitore si chiede se questo ultimo scorcio d’anno sia il timing perfetto per comprare e mantenere BTP in portafoglio. Si tratta di un’operatività che richiede almeno due presupposti, ossia vision di medio-lungo termine e alta propensione al rischio. Puntare sui movimenti dei corsi è cosa ben diversa dal ricercare un discreto e costante flusso di cedole periodiche.

Nel 1° caso l’approccio è principalmente speculativo, quasi al pari dell’operatività in azioni di Borsa. Cambiano dinamiche e sottostante, ma lo stile di fondo è quasi identico. Ad esempio abbiamo visto come da un mese circa il crollo dei rendimenti abbia giovato a certi titoli di Stato e relativi investitori in bond. Una strada, in definitiva, non percorribile per chi cerca la tranquillità.

Nel 2° l’intento è quello di costituirsi un flusso di rendite, una seconda entrata con cui per esempio pagare alcune spese fisse periodiche. Pensiamo al caso in cui le date semestrali di stacco cedola e quelle dell’RC della nostra auto dovessero più o meno coincidere. L’entrata prodotta dal titolo potrebbe alleviare, in tutto o in parte, la spesa fissa annua del veicolo. E così via.

Questo ha cedola zero ma offre un rendimento totale dell’8,5%

Altre volte, invece, le finalità perseguite possono essere differenti dalle due viste sopra. Pensiamo a chi voglia costituire un capitale X a scadenza, tra tot anni, con cui affrontare una data spesa. Si può iniziare a risparmiare sin da oggi una somma fissa mensile tale che a scadenza l’importo desiderato sia bello e costituito.

In alternativa si potrebbe acquistare oggi un BTP a sconto e tenerlo fino al termine per incassare un montante pari alla spesa programmata. Al riguardo ecco un BTP a sconto buono per costituire un capitale a scadenza tra meno di 3 anni. Stiamo parlando del bond con ISIN IT0005454241, emesso il 1° agosto 2021 e scadenza alla stessa data del 2026. La durata residua è a 2,69 anni, cioè tra 32 mesi circa.

La cedola è dello 0,00%, quasi fosse un BOT emesso alla pari, il cui guadagno sta nello scarto tra il prezzo di carico (stamane a 91,11 centesimi) e quello di scarico. Esso può essere quello a 100 finale o quello di mercato in caso di rivendita anticipata del bond. In termini di rendimenti, quello annuo netto a scadenza è del 3,15% circa. Il complessivo, cioè quello cumulato da oggi fino all’estate 2026, si aggira sull’8,5%.

È tanto? È poco? Né l’uno né l’altro. È solo una possibile alternativa di investimento per chi già dispone di un piccolo capitale e lo vorrebbe mettere a fruttare a breve-medio termine.