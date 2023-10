L’orologio di Lewis Hamilton e altri di lusso: prezzi e caratteristiche per un ottimo investimento

Uomini e donne di classe di solito indossano vestiti splendidi e molto altro. L’outfit si completa infatti con accessori di vario tipo e forma, ma tutti amano avere al polso bracciali e segnatempo. Ci sono orologi di lusso amati anche da personaggi molto noti. Uno è Lewis Hamilton. Scopriamo quale marchio indossa e quanto costa.

Lo status symbol per eccellenza di persone con un patrimonio consistente è una supercar. Ci sono vip tipo Nick Mason o altre che fanno collezione di auto come Ferrari, Porsche, Aston Martin. Si possono avere molte passioni costose. Le vetture sono belle, ma hanno bisogno di uno o più garage. Ci sono invece oggetti di lusso più piccoli. Oltre ai gioielli in oro e diamanti ci sono borse che costano migliaia di euro. Si amano pure però i segnatempo.

L’orologio di Lewis Hamilton e altri di lusso: prezzi e curiosità

Possiamo avere a casa orologi dei nonni, alcuni potrebbero valere molti soldi, altri hanno solo un valore affettivo. Ci sono però alcuni segnatempo il cui costo di partenza è abbastanza elevato e potrebbe aumentare negli anni. Il prezzo può essere giustificato dal materiale usato, dalle funzioni, dalla manifattura.

Molti campioni sono diventati testimonial di marchi di orologi. Uno di essi è il tennista Djokovic che indossa gli Hublot.

Un altro sportivo molto famoso sfoggia spesso al polso degli orologi IWC. Questa azienda svizzera fu fondata nel 1868 da Florentine Ariosto Jones, un orologiaio americano. L’International Watch Company ha sede a Schaffhausen. Qui gli appassionati possono visitare il museo ammirando pezzi storici e altri più moderni e innovativi.

In particolare uno dei modelli IWC che indossa il campione di Formula Uno Lewis Hamilton sarebbe l’IWC Pilot’s Watch Chronograph Top Gun Edition “Lake Tahoe”. Sul sito ufficiale costerebbe 12.000 CHF. La cassa è in ceramica bianca con quadrante nero, datario e cassa da 44,5 mm.

Se vogliamo acquistare altri modelli magari da donna, tra quelli di Chanel troviamo l’orologio J12 CYBERNETIC, da 38 mm, in acciaio e ceramica bianca e nera. Il prezzo è di 14.300 euro.

Nuove uscite

Tra i nuovi prodotti del 2023 c’è Breitling Premier B01 Chronograph 42. La linea di orologi riprende alcuni particolari di esemplari passati aggiungendone altri. Ad esempio la cassa è un po’ più grande. Questi cronografi sarebbero disponibili con il quadrante nero blu, argento e rosa. Il prezzo partirebbe da 8.600 euro.

Tra i marchi storici c’è Omega che propone Speedmaster Super Racing con bracciale in acciaio. Costerebbe 13.000 euro.

Terminiamo questa breve carrellata con uno dei marchi che fa gola a molti. Uno degli ultimi prodotti di lusso di Patek Philippe è il Calatrava Pilot Travel Time 5924G. Questo cronografo è disponibile con quadrante verde o grigio blu e cinturino in pelle. Il prezzo? 76.300 euro.

L’orologio di Lewis Hamilton e altri di lusso: prezzi medio alti per indossare al polso un sogno con le lancette.