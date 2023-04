Arrivano 90 euro per i pensionati che inviano questa comunicazione all’Agenzia delle Entrate entro il 2 maggio

Molti pensionati dovranno segnare questa data sul calendario per risparmiare 90 euro e avere un po’ più di soldini nel portafogli. Ecco come fare.

Il crescente aumento del costo della vita continua a mettere in difficoltà molte famiglie e pensionati che con sacrificio stentano ad arrivare a fine mese. Si è costantemente attenti alle spese per non sforare il budget mensile. Il nostro sistema fiscale per sostenere i contribuenti, consente di detrarre dalle tasse molte spese che si affrontano quotidianamente o in vista di determinati eventi. Si pensi alle spese funerarie che si sostengono per una persona cara anche se non è un familiare e non è a nostro carico.

Tuttavia tra i tanti pensieri e preoccupazioni giornaliere, potrebbe accadere di dimenticare scadenze importanti che potrebbero determinare delle conseguenze davvero spiacevoli. Proprio come accadrà per i pensionati che hanno dimenticato di inviare il Modello RED nonostante i solleciti dell’INPS. Costoro infatti vedranno revocarsi la pensione oltre a subire un recupero coattivo per le somme indebitamente percepite. Dimenticare una scadenza pertanto oltre a costare caro, può comportare la perdita di occasioni importanti di risparmio o di agevolazioni fiscali.

Arrivano 90 euro per i pensionati che hanno tempo fino al 2 maggio

L’Agenzia delle Entrate pertanto ogni mese mette a disposizione dei contribuenti il cosiddetto scadenzario fiscale. In tal modo gli interessati potranno segnarsi le scadenze sul calendario per non dimenticare. Una delle prime scadenze del mese di maggio interessa molti pensionati ultrasettantacinquenni che potranno così risparmiare anche un po’ di soldini. Si tratta della comunicazione da fare all’Agenzia delle Entrate per avere l’esonero dal pagamento del canone RAI. Questo viene addebitato direttamente in bolletta dai gestori di fornitura elettrica in quanto in presenza d’utenza elettrica vige la presunzione di detenzione di apparecchio TV.

L’importo è pari a 90 euro. Esistono particolari casi di esonero, come nel caso di chi non detiene alcun apparecchio TV o per gli ultrasettantacinquenni con reddito basso. In particolare sono esonerati dal pagamento i pensionati dai 75 anni in poi che abbiano un reddito non superiore ad 8.000 euro. Inoltre si richiede che non abbiano conviventi titolari di un reddito proprio, ad eccezione per colf, badanti e collaboratori domestici.

Come ottenere l’esonero

Per poter fruire dell’esonero e risparmiare ben 90 euro, i pensionati che rispondono ai predetti requisiti dovranno presentare la domanda nei termini di scadenza. In particolare l’agevolazione spetta per tutto l’anno per coloro che abbiano compiuto 75 anni entro il 31 gennaio dell’anno stesso. Questi pensionati hanno tempo fino al 2 maggio per chiedere l’esonero per l’intero anno. La scadenza in realtà è il 30 aprile che quest’anno cadendo di domenica viene prorogata al 2 maggio. Mentre se il compimento dei 75 anni avviene dal 1°febbraio al 31 luglio dell’anno stesso, l’esonero spetterà per il secondo semestre. Per fruire dell’esonero, gli interessati dovranno presentare la dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 4 47 del DPR n.445/2000. Alla dichiarazione dovrà collegarsi la copia fotostatica non autenticata del documento d’identità del richiedente. La presentazione dovrà avvenire mediante consegna ad un Ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate oppure spedirsi a mezzo del servizio postale con raccomandata senza busta. In tal modo arrivano 90 euro per i pensionati che non dimenticheranno di inviare questa dichiarazione.