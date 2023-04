Solo 25 euro a notte in una vera e propria reggia con un mare da sogno meglio di quello dei Caraibi

Se non sappiamo ancora cosa fare quest’estate, niente paura. C’è una meta low cost davvero incredibile che ci farà sognare. Ma, soprattutto, che ci regalerà un mare mozzafiato con soli 25 euro a notte.

L’estate è ormai arrivata e moltissimi di noi stanno per prenotare le proprie vacanze. Ci sono, però, alcune persone che ancora non sanno dove vogliono andare. In tanti cercano mare cristallino e spiagge da sogno, ma hanno paura dei prezzi troppo alti. Ma, fortunatamente, a questo c’è rimedio. Infatti, ci sono alcuni luoghi nel mondo davvero mozzafiato che hanno dei costi molto più bassi di quelli che potremmo pensare. E, tra questi, c’è un luogo in particolare che sembra un vero e proprio paradiso. Stiamo parlando delle Mauritius.

Mauritius, ecco dove possiamo andare quest’estate per spendere poco e vivere un’esperienza da sogno

Le Mauritius sono un arcipelago situato nell’oceano Indiano, a circa 2.000 chilometri a sud-est dell’Africa. Alle Mauritius non ci si annoia mai! Questa stupenda isola dell’oceano Indiano offre numerose attività per tutti i gusti e le età. Sono infatti famose per le loro spiagge spettacolari, tra cui la popolare Baie des Tortues (Baia delle Tartarughe), il cui nome deriva dalle tartarughe marine che solitamente si incontrano qui. Ma per gli amanti delle spiagge, le opzioni sono infinite: Belle Mare, Mont Choisy, Flic en Flac sono solo alcune delle spiagge più conosciute dell’isola. Ma se desiderate un’esperienza completamente diversa, l’Île aux Cerfs è l’opzione perfetta. Questa isola, accessibile solo via barca, offre spiagge di sabbia bianca e acque cristalline. Si può noleggiare una barca o praticare sport acquatici come il kayak o il kitesurf.

Ecco cosa fare durante un soggiorno divertendosi e spendendo poco

Per coloro che amano la natura, una visita al Parc National des Gorges de la Rivière Noire è obbligatoria. Questa riserva naturale è la casa di numerose specie di uccelli, foreste lussureggianti e cascate spettacolari. È possibile fare trekking o noleggiare una mountain bike per esplorare l’area. Un’altra attrazione naturale è la Riserva di Casela. Questo parco a tema offre numerose attività come il safari in jeep, l’incontro con i leoni e il passeggio con velociraptor. È anche possibile praticare il ciclismo in montagna o il paintball.

Solo 25 euro a notte per questa esperienza unica e indimenticabile nelle meravigliose Mauritius

Per i più avventurosi, l’immersione subacquea è un’esperienza indimenticabile. L’isola offre numerose scuole di immersione dove è possibile ottenere la certificazione o noleggiare l’attrezzatura. Per coloro che preferiscono attività più tranquille, ci sono numerosi musei e siti storici. Il Sugar Museum e l’Aapravasi Ghat sono due delle principali attrazioni del genere. Il primo è dedicato alla storia dello zucchero a Mauritius, mentre il secondo è un sito patrimonio mondiale dell’UNESCO che racconta la storia degli immigrati indiani a Mauritius. Infine, non si può andare alle Mauritius senza gustare la cucina locale.

Il curry di pesce, il vindaye e il kalia sono solo alcune delle specialità da provare. Ci sono numerosi ristoranti a prezzi accessibili in tutta l’isola. In sintesi, c’è tanto da fare alle Mauritius: spiagge da visitare, natura da esplorare, avventure da provare e cibo da gustare. Non c’è momento migliore per visitare questa magnifica isola e fare esperienze indimenticabili. E tutto questo con solo 25 euro a notte in tantissimi hotel della zona (anche molto in voga).