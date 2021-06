Sarà capitato a molti di entrare nel bagno di una casa di cui si è ospiti e rimanere stupiti da quanto questo sia pulito e profumato. Quando accadono queste situazioni solitamente ci chiediamo come abbia fatto quella persona a raggiungere quel livello di pulizia. Bene, molto spesso, il segreto risiede nella cura del dettaglio. Se infatti nella pulizia del bagno non facciamo attenzione ai particolari giusti, la stanza non risulterà mai brillante e lucente come vorremmo.

Particolari importanti

Pulire questo angolo di casa di certo non è facile, anzi. Tra calcare, incrostazioni e residui di sporco, a volte risulta veramente complicato liberare il bagno da tutto ciò che ci impedisce di mantenerlo pulito. Dobbiamo però ricordarci, come dicevamo prima, che esistono dei dettagli più importanti di altri. Ed è a questi che dobbiamo fare maggiore attenzione. A tal proposito, andiamone a scoprire uno.

Il lavandino rappresenta, insieme al water, una parte importantissima e per questo non trascurabile nella pulizia di questo luogo. Del resto è una delle prime cose che si osserva una volta entrati nella stanza da bagno, e per questo motivo è necessario che sia innanzitutto privo di sporco e incrostazioni. E in secondo luogo che il colore di cui è fatto non sia opaco, bensì lucente e vivace. A questo proposito dunque, scopriamo il rimedio imbattibile per far tornare il lavandino di un bianco candido e immacolato da far invidia ai bagni dei grand hotel. La tecnica che presentiamo oggi richiede l’utilizzo di due ingredienti molto efficaci e facili da reperire, ovvero il borace ed il succo di limone. Vediamo come utilizzarli.

Innanzitutto procuriamoci un recipiente, e versiamo al suo interno due bicchieri di borace e mezzo bicchiere di succo di limone. Mescoliamo il tutto fino a creare una crema densa e, con l’aiuto di una spugna, applichiamo il composto su tutta la superficie del lavandino. In particolare dove notiamo un bianco più opaco e, ovviamente, dove rinveniamo la presenza di macchie. Mentre infatti il succo di limone agirà grazie al suo potere sbiancante, il borace risulterà efficiente contro le incrostazioni e le possibili macchie presenti. Il risultato sarà da capogiro, e finalmente potremo avere un lavandino lucente, brillante e pulito.