Man mano che avanza l’estate e che le temperature si alzano è sempre più probabile sentirci stanchi e spossati. Questo perché, per semplificare il concetto, il caldo riduce le energie. Inutile dire che è un vero peccato dover rinunciare alla piena vitalità proprio in quelle giornate che più ci invogliano a uscire e vivere pienamente. Ma se stanchezza e spossatezza rovinano le nostre giornate estive questi sono i 5 super alimenti che ci ridaranno le forze per goderci la vita. Questi alimenti sono in grado di reintegrare le sostanze essenziali che a causa della disidratazione dovuta al caldo vengono disperse. Infatti il senso di stanchezza non è altro che la carenza di elementi, come magnesio e potassio, spesso dovuta all’aumentare della sudorazione durante i mesi più caldi.

Se stanchezza e spossatezza rovinano le nostre giornate estive questi sono i 5 super alimenti che ci ridaranno le forze per goderci la vita

La nostra lista parte con l’avena. Questo cereale è ricchissimo di vitamine, fibre e sali minerali, ma è anche una fonte essenziale di proteine. L’avena è ideale come colazione proteica. Tra le sue qualità ha anche quella di ridurre stress e agitazione.

Passiamo al cacao. Non parliamo del cioccolato, derivato del cacao che ha subito una lavorazione per cui ha un alto tasso di grassi “cattivi”. Il cacao amaro in polvere è un alimento essenziale in estate perché ha proprietà stimolanti. Per renderlo più dolce possiamo mandarlo giù con un cucchiaino di miele.

Poi c’è l’avocado. Erroneamente considerato un tabù per la dieta, i grassi dell’avocado sono da considerare “buoni” per il nostro organismo. Una metà ogni mattina e la nostra giornata sarà piena di energia.

Passiamo al polline, da considerarsi a tutti gli effetti un superfood. Le sue caratteristiche lo rendono un integratore eccellente, specialmente per i bambini e gli sportivi. Ha anche effetti benefici sul nostro sistema immunitario.

Parlando di superfood, arriviamo all’ultimo alimento che combatte stanchezza e spossatezza: l’alga spirulina. Famosa per le sue proprietà miracolose, la spirulina è un concentrato di vitamine che non ha eguali. Dovremmo subito inserirla nella nostra dieta.

Approfondimento

Questi 3 frutti sono i più efficaci rimedi naturali contro l’insonnia e basta mangiarli la sera per addormentarsi velocemente e svegliarsi riposati