Orietta Berti in TV, “sto vivendo un dolore grande”. Di cosa si tratta

79 anni e una carriera che pare essere solo all’inizio. Orietta Berti troneggia nello studio del Grande Fratello Vip come opinionista. Rappresenta la voce saggia e sapiente del reality, capace di parlare poco. Quando occorre e pesando bene le parole ma soprattutto senza sconti. Icona di uno stile televisivo differente, improntato alla verità nel rispetto pieno del pubblico che, come lei stessa dice: “mica è scemo?”. Orietta sa anche evolversi professionalmente: comprende e percorre le novità e lo sviluppo del medium televisivo in tutte le sue sfumature senza mai lasciarsi travolgere. Lei rimane sempre salda e rispettosa della sua persona, dei suoi valori e degli spettatori che sono poi il motivo del suo successo senza tempo.

Cosa è successo negli ultimi giorni

Ospite di Verissimo con suo figlio Otis, si lascia intervistare da Silvia Toffanin. Così dice Orietta Berti in TV, “sto vivendo un dolore”. E qui racconta il profondo dispiacere che sta vivendo da qualche ora. Il suo amatissimo cane Otello non c’è più. Dopo 8 anni di vita insieme alla famiglia di Orietta, non ce l’ha fatta. E la cantante l’ha tenuto con sé nel suo giardino fino all’ultimo respiro, con tanto di attenzioni e cure per tentare l’impossibile pur di salvarlo. Tuttavia il suo racconto non cede mai nell’estremismo e nel sensazionalismo, capace com’è di saper mantenere il giusto equilibrio tra i sentimenti e la razionalità.

Orietta Berti in TV, “sto vivendo un dolore” ma si consola con Olimpia

La cantante di “Tipitipitì” vive nelle campagne di Monticchio in Emilia in una villa di tutto rispetto con un piano terra e un giardino dedicato interamente ai suoi animali. Ne ha di diversi e nel tempo porta nella sua dimora circa quaranta gatti, cinque tartarughe, pappagalli, due oche e ben diciotto cani. Otello è certamente tra i suoi preferiti, per giunta rappresenta uno dei sei privilegiati con la peculiarità di avere un nome che inizia con la vocale “O”. Difatti nella casa di Monticchio ci sono Orietta e suo marito Osvaldo. I due figli si chiamano Otis e Omar e i due cani Otello e Olimpia, sorella dell’ormai compianto.

La grinta di una diciottenne

Da tempo Orietta porta con grande dignità il peso leggero dei suoi anni ed è molto attiva sui social. Difatti spesso regala ai suoi followers video con i suoi affezionatissimi animali domestici. I numeri fanno invidia alle influencer più ambiziose. Basti pensare che su Instragram oltre duecentomila followers sono dalla sua. Ancora, 15milioni di dischi venduti e un sito internet di spessore. Si mette in gioco e con Fedez e Achille Lauro canta la simpaticissima “Mille” che, manco a dirlo, è un tormentone dell’estate 2021. Capace di fare autoironia ma anche di mettersi al servizio dei tempi che cambiano, di generi musicali nuovi senza mai intaccare il suo essere. Una donna forte che vive le mode e le tendenze ma sempre in modo attivo. Senza vacillare!