Alberto De Pisis è timido e riservato nella casa del Grande Fratello VIP, ma in realtà nasconde un segreto

Alberto De Pisis è uno dei concorrenti del Grande Fratello VIP. Nella casa appare pacato e riservato, sempre lontano dalle liti accese che caratterizzano il gioco. Tuttavia molti suoi conoscenti all’esterno hanno parlato di un Alberto diverso da questo. Quale segreto sta nascondendo Alberto De Pisis? Andiamo a vedere di cosa si tratta.

Uno dei concorrenti del Grande Fratello VIP è Alberto De Pisis. Trentaduenne milanese, non appartiene al mondo dello spettacolo, ma frequenta da sempre personaggi noti. Il concorrente del reality di Canale 5 ha lavorato nel mondo della moda e della comunicazione. Alberto De Pisis è timido e riservato nella casa del GF VIP, ma qualcuno fuori smentisce. Tra le amicizie appartenenti al mondo dello spettacolo c’è anche Giulia Salemi. Fin dall’inizio del programma l’opinionista ha sempre dichiarato di essere grande amica di Alberto e l’ha supportato dallo studio.

Ma la Salemi ha anche raccontato al conduttore Alfonso Signorini che fuori il ragazzo è diverso. Sicuramente più estroverso e grintoso rispetto al reality. Alberto De Pisis si è sempre mantenuto lontano da discussioni e comportamenti aggressivi nella casa del GF VIP. Allo stesso tempo è riuscito a mettersi in risalto esternando sempre il suo pensiero con eleganza. Abbiamo visto in molte occasioni un Alberto fragile e in lacrime, bisognoso di affetto. A contraddistinguere il concorrente l’eleganza nei modi ma anche quella nel vestire. Spesso in puntata Alfonso Signorini si è complimentato per gli outfit del ragazzo. Ma c’è altro da dire su De Pisis.

Il passato sentimentale è sorprendente

All’interno della casa del GF VIP, Alberto fin da subito non ha nascosto la sua omosessualità. Questo dettaglio è emerso anche a seguito dell’infatuazione per Edoardo Donnamaria. Naturalmente la simpatia non ha avuto seguito in quanto Donnamaria nella casa si è legato alla concorrente Fiordelisi. Tuttavia De Pisis nasconde un trascorso sentimentale sorprendente. Le tante amicizie del concorrente appartenenti al mondo dello spettacolo per un motivo ben preciso. Pochi sanno che l’ex fidanzata di Alberto è Taylor Mega. Parliamo proprio della bellissima influencer bionda e occhi azzurri. Una relazione passionale che ha coinvolto entrambi i ragazzi nonostante le preferenze. Pare che proprio al termine di questa relazione De Pisis avrebbe compreso di amare gli uomini. Ma non finisce qui!

Alberto De Pisis è timido e riservato nella casa del GF VIP, ma in realtà nasconde un segreto

Sobrietà e pacatezza sono le caratteristiche di Alberto emerse all’interno del reality. Tuttavia il concorrente sta nascondendo una parte di sé. Il profilo instagram di De Pisis rivela una personalità molto più eccentrica e spudorata. I social mostrano le foto di un Alberto dallo sguardo seducente. Questa volta senza indossare completi eleganti, ma a petto nudo o addirittura nella vasca da bagno. Dunque dietro l’apparente timidezza del ragazzo si nasconde un carattere forte e una personalità trasgressiva. C’è da chiedersi come mai all’interno della casa del GF VIP questo lato di Alberto non sia emerso. Scopriremo come andrà nelle prossime puntate del reality.