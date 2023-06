10 oggetti Ikea da avere assolutamente a casa: sono utili e indispensabili e costano meno di 7 euro

Ecco alcune semplici soluzioni Ikea per avere cucina e camera da letto sempre in ordine spendendo poco. Scopriamo quali sono gli oggetti utili per la casa

Quando le giornate sono uggiose e non abbiamo voglia di rimanere a casa, spesso capita di organizzare i classici giri all’interno dei centri commerciali. In alternativa, molti preferiscono andare in negozi che vendono mobili, complementi d’arredo e oggettistica di vario genere. Effettivamente nei grandi punti vendita è possibile trovare ispirazione e nuove idee per arredare casa o soluzioni funzionali per rinnovare alcune stanze senza svenarsi. Sarà capitato almeno una volta di andare presso la famosa multinazionale svedese, Ikea, anche solo per dare un’occhiata e trascorrere un paio d’ore. Nonostante guardiamo incuriositi gli scaffali, per avere casa in ordine, non è raro uscire a mani vuote, perché pensiamo non ci serva nulla. Effettivamente se cerchiamo bene ci sarebbero degli oggetti molto interessanti da portare a casa, che costano decisamente poco e sono funzionali.

Ecco 10 oggetti Ikea da avere assolutamente a casa perché funzionali ed economici

Molti penseranno che tutti quei piccoli prodotti sugli scaffali, siano completamente superflui, ma in realtà ci sono oggetti davvero molto vantaggiosi. Ad esempio, tra gli acquisti intelligenti fondamentali in cucina, troveremo dei comodi sacchetti per alimenti richiudibili, in vari formati e fantasie. I sacchetti Istad sono perfetti per congelare e permettono di conservare al meglio vari tipi di cibo, 50 pezzi costano soltanto 4,95 euro. Anche le clip Bevara, con chiusura a scatto, disponibili corte o lunghe, sono un jolly in cucina, servono per chiudere tutte le confezioni di cibo. Il prezzo è molto conveniente, ovvero 3,50 euro per 30 clip miste.

Per conservare le marmellate o altre ricette fatte in casa, i contenitori in vetro con coperchio ermetico Korken sono l’ideale. Ne esistono di varie dimensioni, quelle da 1 litro costano 2,95 euro. Per evitare di rovinare tavoli e tovaglie a soli 3,95 euro potremmo portare a casa 3 sottopentole in sughero Heat circolari, oppure quelle rettangolari più grandi. Sistemiamo strofinacci e utensili che usiamo per cucinare appendendoli nel binario da parete Kungsfors, costa 5 euro ed è facilissimo da montare.

Camere e cassetti sempre sistemati

Per quanto riguarda le camere da letto, armadi e ripostigli, Ikea propone delle soluzioni interessanti a costi ragionevoli. Sicuramente sapremo sfruttare al meglio la custodia in tessuto Scubb dove riporre il cambio stagione o biancheria varia spendendo meno di 6 euro. È provvista di cerniere e facilmente richiudibile, perfetta da collocare sotto il letto o dentro l’armadio. Allo stesso modo potremo avere cassetti sempre in ordine con l’organizer in tessuto lavabile Baxna, costo 5,95 euro. Mentre quello in plastica Glis , prezzo 5 euro, può essere utile per conservare vari oggetti ed anche bijoux. Sistemiamo scarpe, pantofole, sandali e infradito nel comodo porta scarpe in tessuto con 12 tasche da appendere grazie ad una gruccia. Infine, tra i 10 oggetti Ikea da avere assolutamente a casa, non può mancare il caricabatteria wireless Livboj da tenere in qualsiasi stanza, prezzo 5,95 euro.