L’oroscopo dal 3 al 9 luglio arricchisce 3 segni zodiacali con guadagni generosi e contratti di lavoro

Le previsioni dell’oroscopo per la prossima settimana regalano dosi di fortuna a tre segni zodiacali. Sono i veri protagonisti delle stelle, grazie anche agli eventi astrologici in vista. Vediamo, dunque, chi sarà a beneficiare maggiormente dell’influsso dei pianeti tra il 3 e il 9 luglio 2023.

Le stelle non lasciano dubbi: ci saranno tre segni a dominare la classifica zodiacale nella settimana in arrivo. I vantaggi di cui godranno si manifesteranno soprattutto sul posto di lavoro. Il conto in banca potrebbe rimpinguarsi, così come potrebbero presentarsi nuove offerte contrattuali. Il weekend è il momento perfetto per informarsi e sapere se anche noi saremo tra i fortunati del momento. Per cui, scopriamo cosa porteranno di bello il Sole in Cancro e la Luna in Capricorno.

L’oroscopo dal 3 al 9 luglio arricchisce 3 segni, primo su tutti l’Ariete

Sono coraggio e intraprendenza a contraddistinguere il primo dei dodici segni zodiacali. Proprio la settimana alle porte sarà l’occasione per l’Ariete di sfoggiare queste qualità. Da mercoledì 5 luglio l’attesa finirà e la tanto sospirata ripresa avrà inizio. Il sestile di Venere e il trigono di Mercurio offriranno golose opportunità professionali.

Alle porte potremmo trovare con nostro piacere un contratto stimolante, qualche nuova trattativa o una collaborazione fruttifera. Sarà un periodo di conferme e progresso costante e la parola chiave sarà “fiducia”. È un concetto che ci accompagnerà in ogni situazione e ci aiuterà a capire se le persone che ci circondano sono quelle giuste.

Mercurio favorisce i Gemelli nelle trattative

L’oroscopo dal 3 al 9 luglio arricchisce 3 segni, tra cui i Gemelli. In giro si respira aria di rinnovamento e le sensazioni per il futuro sembrano positive. I prossimi giorni saranno ideali per richiedere un proficuo rinnovo contrattuale. Chi cerca un finanziamento, invece, dovrà darsi da fare ora per trovare il proprio benefattore.

Tutto sembra andare bene, a patto che non si cerchino delle scorciatoie. L’ambito premio si potrà conquistare solo attraverso fatica e dedizione. Per cui, se osserviamo che alcuni affari potevano andare meglio, non abbattiamoci. La situazione, in generale, è positiva. Lo scopriranno con piacere i liberi professionisti, che potranno ampliare la cerchia di contatti e farsi notare in giro.

Le casse del Sagittario si riempiono!

Se per tutto giugno il lavoro non aveva portato tante gioie, luglio sembra il mese della svolta per il Sagittario. L’appoggio di Mercurio favorisce lo sbloccarsi di trattative e affari importanti. Si firmeranno accordi vantaggiosi e ci saranno incontri produttivi che miglioreranno gli affari.

Forse compiremo qualche scelta in modo azzardato, ma ci sarà l’occasione per richiedere mutui e finanziamenti. Mercoledì e giovedì potrebbe arrivare l’attesa promozione o qualche gradito regalo economico, per la gelosia dei colleghi.