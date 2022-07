È tempo di raccogliere i risultati dei nostri sforzi, se ci saremo impegnati nei mesi precedenti, sicuramente avremo un giardino fiorito e un orto rigoglioso e prospero. Luglio comincia a essere sempre più caldo e dovremo preoccuparci di non lasciare le piante senza acqua, perché la siccità potrebbe rovinare fusti e fiori.

Anche questo mese sarà indispensabile togliere le erbacce che minacciano il raccolto, controllare se qualche specie ha delle anomalie dovute a malattie, procedere con la pacciamatura. Potremo raccogliere melanzane, peperoni, pomodori, zucchine e anche cocomeri per mettere in tavola piatti invitanti e squisiti. Dovremo, però, anche sistemare il giardino, ricordando di innaffiare il prato e tagliarlo non troppo basso, per avere un manto erboso perfetto e in salute. Invece, per avere balconi colorati e in fiore, difendiamo le piante da afidi e parassiti con qualche rimedio naturale.

Oltre talee di rose, ortensie e gerani ecco cosa piantare a luglio nell’orto e nei vasi in giardino

Questo è il mese ideale per moltiplicare, attraverso le talee, le piante di rose, gerani e ortensie. Sarà necessario individuare dei rami giovani e produttivi, per poi fare dei tagli obliqui, mantenendo un’inclinazione di 180°. Dopo aver recuperato i rami più rigogliosi, tra i 3 e i 6 centimetri, basterà piantarli, in vaso o a terra, usando un terriccio drenante, di sabbia mista a torba. Aggiungiamo anche del concime organico per dare maggiore nutrimento e permettere uno sviluppo veloce.

In questo modo avremo a costo zero ulteriori piantine e tra pochi mesi il nostro terrazzo sarà un vero spettacolo. Occupiamoci anche di seminare o trapiantare nuove specie di piante, per pensare alle fioriture autunnali e non arrivare impreparati.

Sia in vaso che in piena terra in giardino, coltiviamo il gladiolo tardivo, è un bulbo eccezionale e poco esigente che si sviluppa in poche settimane, regalando simpatici fiori a trombetta. Piantiamo, poi, altre bulbose, come il croco autunnale, la fritillaria, l’anemone, la sternbergia, il colchico, o erbacee come la viola mammola, l’iberis, la bocca di leone.

Quindi, oltre talee di rose, ortensie e gerani, ecco cosa piantare in questo periodo nell’anno per garantire una vegetazione sempre florida sui davanzali di casa.

Ortaggi

Non preoccupiamoci solo del raccolto e pensiamo a non abbandonare le semine dell’orto. È il momento della messa a dimora dei prodotti autunnali, come le cime di rapa, un ortaggio davvero semplice da gestire. Non ha bisogno di molto concime, né di un terreno particolare, disponiamo i semi o le piantine germogliate a una distanza di almeno 30 centimetri e innaffiamo regolarmente.

Mettiamo nell’orto anche i finocchi, per poterli raccogliere tra pochi mesi, scegliamo il seme o la piantina e disponiamoli sul terreno. Assicuriamoci che il terreno sia sempre umido, provvedendo anche a creare un mucchietto di terra attorno. Non scordiamo, poi, di seminare le cicorie da taglio, mettendo i semi in file orinate e distanziate, diamo tanta acqua per rendere le foglie dolci e tenere.

Lettura consigliata

4 piante resistenti per avere pergolati e recinzioni spettacolari con rampicanti colorati e fiori profumati che non perdono foglie