La zizzona di Battipaglia è un’eccellenza gastronomica di un territorio la cui mozzarella di bufala è conosciuta ed apprezzata in tutto il mondo. Viene infatti prodotta nel salernitano, dove sono situati i migliori caseifici campani. La sua lavorazione richiede molta pazienza ed è eseguita a mano, inoltre ha origine dal latte 100% di bufala. È il simbolo della prosperità, della simpatia e dell’abbondanza e pesa da 1 kg a 10 kg. Il peso e le dimensioni ne esaltano il gusto e la consistenza lattiginosa, tipica della mozzarella di latte di bufala di Battipaglia. È proprio grazie al suo peso che, una volta acquistata, può essere consumata anche dopo alcuni giorni risultando sempre fresca se non persino più saporita.

Va servita al centro di un vassoio rotondo ed accompagnata da pomodori ciliegini, basilico e prosciutto. In alternativa, si può persino trasformarla in un primo piatto grazie ad un ripieno di gnocchi alla sorrentina.

Ingredienti per due o tre persone

a) 1 zizzona di Battipaglia da 1 kg;

b) 500 grammi di gnocchi;

c) 200 grammi di pomodori datterini;

d) basilico q.b.

e) 30 ml di olio extra vergine di oliva;

f) 1 spicchio di aglio;

g) 40 grammi di parmigiano grattugiato;

h) sale.

Ecco la gustosissima ricetta della zizzona di Battipaglia ripiena di eccellenti gnocchi alla sorrentina

Prendere una padella e soffriggere l’olio con uno spicchio d’aglio tagliato in due e privato dell’anima. Quando l’aglio sarà dorato, rimuoverlo dall’olio. Unire i pomodorini aggiungere il sale e cuocere a fiamma bassa per cinque minuti. Nel frattempo poggiare la zizzona di Battipaglia su un vassoio e tagliarla in due con un coltello, proprio come se fosse un panino. Svuotare la parte inferiore con un taglio circolare tagliarla a dadini e mettere da parte. In una pentola cuocere gli gnocchi in abbondante acqua salata. Non appena salgono a galla, scolarli e metterli nella padella con i pomodorini assieme ai dadini di zizzona e lasciarli saltare per qualche minuto, finché la mozzarella non fila.

Riempire con gli gnocchi alla sorrentina la zizzona precedentemente svuotata e coprirla con l’altra metà. La gustosissima ricetta è pronta.

