Alzare e rimpolpare gli zigomi naturalmente senza chirurgia con 5 tecniche prodigiose per definirli

I lineamenti del viso sono sempre al centro dell’attenzione e sotto la lente d’ingrandimento di qualunque sguardo.

Un punto fondamentale del viso sono gli zigomi che scolpiscono le guance e pongono in rilievo gli occhi. Non tutti, però, li hanno perfetti come quelli dei vip.

Potremmo invece avere zigomi bassi e svuotati, così dalla nascita o modificatisi col tempo. Ciò può avvenire ad esempio a causa di una dieta ferrea o con l’avanzare dell’età. Infatti, la pelle negli anni tende invecchiare, a cedere e a perdere volume.

Fortunatamente, possiamo trovarvi rimedio e riacquistare così autostima davanti allo specchio.

Alzare e rimpolpare gli zigomi senza filler o rifarli

La soluzione più immediata ed efficace per avere dei begli zigomi pronunciati e ringiovanire il viso indubbiamente è la chirurgia.

È possibile, infatti, sottoporsi a iniezioni di filler, ad esempio di acido ialuronico, per gonfiarli.

Altra tecnica è sottoporsi a un trapianto di protesi modellate sulla forma del nostro viso.

Metodi che potremmo, però, a volte non voler affrontare per un fatto di costi o di principio. Ebbene, possiamo trovare delle soluzioni naturali e davvero economiche per definire e rassodare gli zigomi.

Per mantenere gli zigomi sollevati e voluminosi sarebbe consigliabile adottare alcune abitudini.

Prima di tutto fare con una certa frequenza maschere di bellezza con ingredienti naturali. Tra i vari prodotti efficaci soprattutto quelli contenenti antiossidanti. Possiamo, ad esempio, applicare sul viso del gel all’aloe vera o ancora, preparare una maschera con la mela. Basterà grattugiarla e mescolarla col latte.

Entrambe sono da tenere sul viso per un quarto d’ora e poi si devono risciacquare. Naturalmente, in caso di allergia a uno dei componenti serviamoci di altri prodotti.

Ginnastica facciale e make up che sta soppiantando il contouring

Potrà sorprenderci ma anche la ginnastica facciale può aiutarci a valorizzare e scolpire gli zigomi. Esistono diversi esercizi da poter fare, semplici e veloci.

Ad esempio, efficace sarebbe serrare la bocca con forza e poi soffiare fino a gonfiare le guance. Dopo di che dovremo fare dei movimenti con la lingua, prima farla aderire a una guancia per qualche secondo e poi all’altra.

Risucchiare le guance verso l’interno, nonché pronunciare in modo aperto le vocali O e A sarebbero altri esercizi utili per modellare. Ovviamente, bisognerà ripeterli, per un 5/10 minuti.

Per alzare e rimpolpare gli zigomi possiamo anche ricorrere al make up. Solitamente, si ricorre al contouring, una tecnica che consente di creare volumi tramite applicazione di sapienti chiaroscuri.

Alla tecnica classica, che prevede di inscurire la parte superiore degli zigomi, si sta sostituendo una lanciata da TikTok. Si tratta del model cheekbones o zigomi da modella. Servirà un correttore leggermente più scuro del solito che utilizziamo. Dopo aver spalmato il fondotinta, stendiamo il correttore al di sotto dello zigomo seguendo il contorno esterno delle guance.

Sulla stessa linea passiamo del bronzer e sfumiamo accuratamente con una spugnetta. Al di sopra del contorno tracciato applicheremo dell’illuminante.

Gli zigomi appariranno scolpiti e alti, ben definiti. Così snelliranno i visi più tondi ma daranno volume a quelli più piatti.

Per esaltarli maggiormente possiamo naturalmente adottare un taglio trendy e armonico che li valorizzi. Non guasterà, poi, indossare delle scarpe alte ma comode per dare ulteriore slancio all’intera figura.