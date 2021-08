In cucina anche l’occhio vuole la sua parte e i piatti più buoni sono anche quelli più appetibili alla vista. Per questo motivo è importante decorare ogni ricetta, ma anche dare spazio a ingredienti che consentono di giocare con la creatività. Fra questi, una vera risorsa in cucina è il pomodoro secco, una materia prima che fonde perfettamente sapidità e dolcezza. Per questo la Redazione di Cucina vuole mostrare ai Lettori 10 modi fantasiosi di usare il pomodoro in ricette colorate e incredibilmente gustose. Il pomodoro secco sarà impreziosire di gusto antipasti, primi e secondi piatti. E per i più audaci che vogliono sperimentarne anche l’utilizzo sotto forma di polvere basta seguire questi consigli.

Come usare i pomodori secchi per esaltare il gusto di carne, pesce o nelle insalate

Il primo abbinamento è quello che unisce il gusto particolare del pomodoro secco a quello del pesce e, in particolare, della ricciola. Il nostro consiglio è di ridurre i pomodori secchi in una purea e usarli in una salsa di accompagnamento al filetto di pesce.

A chi desidera provare i pomodori secchi in insalata consigliamo di sperimentare l’abbinamento con ceci e fagiolini. I fagiolini rappresentano una vera risorsa in cucina e la Redazione aveva anche spiegato come farne un ottimo piatto in questa precedente guida.

Gli ultimi 3 sono tutti primi piatti in cui usare i pomodori secchi. Stiamo parlando delle orecchiette con acciughe e pomodori secchi, degli gnocchetti con pomodori secchi e cime di rapa e del risotto ai pomodori secchi.

Tutti i 10 modi fantasiosi di usare il pomodoro in ricette colorate e incredibilmente gustose

Un’altra idea interessante è il calamaro con pomodori secchi e asparagi o deliziose focaccine da preparare con questo concentrato di sapidità.

Per una ricetta originale suggeriamo di usarli per farcire, insieme alle alici, dei meravigliosi e gustosissimi fiori di zucca.

Il gusto sapido e allo stesso tempo dolce dei pomodori secchi incontra perfettamente il sapore della feta in un’ottima insalata estiva.

Altrimenti è possibile preparare un veloce sugo di pomodori secchi con cui servire dei maccheroni. Un’ottima alternativa di pesce sono anche i calamari con pomodori secchi e olive taggiasche.

Per approfondire

Il pomodoro è sempre una grandissima risorsa in cucina, specialmente durante il periodo estivo. Uno dei piatti più consumati durante il periodo è proprio la caprese, una perfetta fusione di mozzarella, basilico e pomodoro. Questa si scrive caprese ma si legge estate grazie a queste fantasiose varianti da copiare subito.