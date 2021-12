Il momento della scelta del regalo di Natale è un qualcosa di insostituibile. A maggior ragione dopo tante restrizioni. È anche vero che la gente sta cercando i regali di Natale e ha tanta voglia di libertà. Molti, invece, stanno scegliendo Internet sia per comodità che per usufruire di molti sconti spesso presenti sulla rete. Per i regali soprattutto di abbigliamento, la maggior parte della gente preferisce però ancora il regalo di persona. Oltre alle solite cravatte o camicie ecco 5 regali finalmente diversi e che renderanno unico questo Natale. Se stiamo pensando a cosa regalare ai maschietti di casa, ecco qualche idea che potrebbe tornare utile.

Se ci sono degli altri “bambini” in casa

Regalare a un marito una console di videogiochi potrebbe essere davvero l’idea originale dell’anno. Soprattutto se in casa non è l’unico “bambino”, ma si diverte a giocare con i figli. E attenzione che oltre a tutte quelle moderne, ci sono anche quelle vintage che tanto hanno fatto la storia. Ricordi legati a partite memorabili e personaggi leggendari che hanno incollato i papà alle mitiche sale giochi di un tempo. E se, per caso la console è già presente, un regalo che potrebbe piacere tantissimo è la seduta speciale per simulare. Soprattutto se piacciono i giochi automobilistici, queste sedute, avvolgenti e tecnologiche, trasportano in un vero e proprio clima gara. Per grandi e piccini!

Altro che le solite cravatte o camicie ecco 5 regali finalmente diversi e che renderanno unico questo Natale

Una volta usavano tanto i kit di igiene personale da portare in palestra. Li troviamo ancora oggi presenti anche nei supermercati. Coi loro comodi astucci, all’interno troviamo di tutto un po’: docciaschiuma, eau de toilette, dopobarba e via dicendo. Ma non è questo il nostro suggerimento, troppo scontato. Oggi sono molto comode e utilizzate quelle borracce termiche multicolorate e comodissime. In grado di mantenere la temperatura dell’integratore o del tè da portarsi in palestra o a calcetto. Comode e pratiche, stanno comodamente nella borsa dello sport.

C’è sempre stato un fumetto di riferimento per i mariti di oggi

Siamo tutti cresciuti con almeno un personaggio dei fumetti che adoravamo. Fosse Tex Willer, Batman, Superman o Capitan America. Magari anche il tremendo Diabolik. Attenzione che regalare a un compagno una collezione di fumetti o del merchandising legato ai personaggi potrebbe davvero farlo felice. Per chi amava Snoopy e i personaggi dei Peanuts sono usciti degli orologi davvero piacevoli, col marchio di una famosissima casa svizzera. Addirittura, è possibile acquistare per gli uomini che amano vestire eleganti dei gemelli da polsini di Capitan America. Basta andare sul web e nelle pagine shopping delle case editrici troveremo davvero di tutto per fare felice il “bambinone” di casa.

