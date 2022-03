Tutti gli anni, a marzo, si ripropone l’annoso problema del cambio stagione del guardaroba. Abbiamo ormai imparato a conoscere la parola decluttering e a liberarci di ciò che non ci serve. Il problema “spazio” però rimane e molte volte ci chiediamo dove mettere i vestiti invernali. Le cantine e i garage non sono opzioni da prendere in considerazione se non in situazioni limite. In questi locali c’è spesso troppa umidità per conservare in modo igienico i propri abiti e la propria biancheria. La soluzione migliore è sempre l’armadio.

Oltre alle scarpiere e alle scatole per la biancheria, ci sono 4 accessori per armadi che ci aiuteranno a fare il cambio di stagione dei vestiti facilmente

Ci sono degli accessori però che possono aiutarci a sfruttare al meglio lo spazio. Sembra impossibile ma si potrebbe ricavare almeno il 30 % di spazio in più. Vediamone alcuni.

Le rastrelliere portapantaloni estraibili

Questi accessori aiutano a sfruttare lo spazio per tutte le paia di pantaloni in meno di un metro quadro. Consistono in un’asta centrale estraibile che viene fissata sotto un ripiano del mobile. Ai lati del corpo centrale partono due rastrelliere dove si infilano i pantaloni piegati a metà. Molto spesso vengono chiamati in inglese ossia rack per pantaloni. Le più comuni con una profondità di 45 cm riescono a stoccare ben 22 paia di pantaloni. Esistono poi delle alternative non estraibili ma ugualmente comode: le rastrelliere da appendere all’asta appendiabiti. I prezzi delle aste estraibili vanno dalle 30 fino alle 100 euro mentre il modello da appendere alla barra appendiabiti è decisamente più modico. Queste ultime non superano le 19 euro. Dunque oltre alle scarpiere e alle scatole ecco una valida alternativa.

Le aste appendiabiti per mobili poco profondi

Consideriamo che una giacca da uomo o un cappotto hanno una larghezza da spalla a spalla di circa 50/60 cm. Quando decidiamo di porli nell’armadio appesi alle grucce, la profondità del guardaroba dovrà essere di almeno 60 cm. Se abbiamo un mobile meno profondo non dobbiamo arrenderci perché la soluzione c’è. In commercio si trovano delle barre appendiabiti da fissare perpendicolarmente, ovvero nel senso della profondità. In questo modo potremmo appendere persino i capispalla più voluminosi. Per avere una panoramica di tutti i vestiti appesi non sussiste problema alcuno perché le aste sono estraibili.

Ascensore nell’armadio

Si tratta di un servetto saliscendi che ci consente di sfruttare come attaccapanni anche i vani più alti del guardaroba guadagnando spazio utile. Questo accessorio sfrutta un meccanismo a ribalta azionato elettronicamente o manualmente, aiutandoci con una leva. In questo modo potremo portare ad altezza occhi l’intera barra appendiabiti del vano superiore e scegliere comodamente il nostro outfit. Il prezzo è veramente eterogeneo e parte dalle 25 euro per arrivare alle 200 delle versioni elettriche e telecomandate.

I ripiani telescopici

Spesso ci ritroviamo con un armadio con ripiani fissi e spazio inutilizzato oppure pochi ripiani per le nostre esigenze. Un’ottima soluzione sono i ripiani telescopici a tensione. In sostanza si tratta di ripiani che si allungano in base alla larghezza del vano e grazie ad un maccanismo a pressione sono di libera installazione e si fissano senza buchi o viti. Sono soluzioni che rendono il nostro armadio personalizzabile e variabile a seconda delle esigenze del momento. Sono inoltre perfetti anche per chi vive in affitto in case arredate e non può apportare modifiche alla mobilia.

