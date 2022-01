Le carote sono ortaggi molto amati e sfruttati in cucina per diverse ricette. Perfette da consumarsi crude ma anche semplicemente cotte in padella con un filo di olio extravergine di oliva. Oltre a questo si rendono le vere protagoniste di zuppe e minestre ottime per riscaldare le fredde serate invernali.

In molti amano acquistare cassette piene di carote per averne a disposizione per un lungo periodo. Chi è appassionato di orto, invece, potrà coltivarle seguendo dei semplici consigli che permetteranno di non commettere errori.

Le carote tendono a conservarsi a lungo ma con qualche attenzione in più sarà possibile avere questi ortaggi per tutto l’inverno.

Oltre alle patate ecco un trucco geniale per conservare le carote e non farle germogliare in inverno

Per prima cosa si consiglia di eliminare tutta la parte verde delle carote. Si tratta di una parte che potrà essere conservata in un posto diverso rispetto all’ortaggio.

Le cime delle carote dovranno essere eliminate utilizzando un coltello affilato per evitare di rovinare l’ortaggio.

In molti riterranno opportuno conservare le carote in frigorifero ma non è il solo modo per averle sempre a disposizione.

Chi ha un orto in piena terra o in vaso potrà decidere di lasciare le carote nella terra durante i mesi invernali.

Questo, tuttavia, sarà possibile solamente nelle zone in cui sono rare, se non improbabili, le gelate.

Nel caso in cui si viva in zone molto fredde, invece, meglio provare un’altra soluzione utile anche per le patate. Recuperare una cassetta di legna e ricoprirne il fondo di terreno e sabbia in cui, poi, andranno inseriti gli ortaggi.

Gli esperti consigliano di alternare sabbia e carote per proteggerle al meglio.

La cassetta di legna dovrà essere conservata in una cantina lontana da umidità e da luce eccessiva. La stanza dovrà essere ben arieggiata e fresca con una temperatura che dovrà aggirarsi tra gli zero e i cinque gradi. Infatti se le temperature fossero troppo alte le carote inizieranno ad emettere germogli. In caso contrario, al di sotto dello zero, questo ortaggio congelerà e tenderà a marcire.

In questo modo riusciranno a conservarsi per molti mesi senza difficoltà.

Si potranno, poi, anche aggiungere delle bucce di cipolla secche ottime per limitare il rischio di marciume delle carote.

Sarà preferibile sistemare le carote in sacchetti in cui verrà anche inserita la buccia delle cipolle.

