Le stufe a legna sono, da sempre, molto diffuse all’interno delle case degli italiani. Un buon modo per riscaldare l’abitazione senza spendere troppi soldi. Infatti la legna costa decisamente meno rispetto ad altri combustibili.

Per funzionare al meglio e non dare problemi le stufe a legna dovranno essere sottoposte a regolare manutenzione.

Si tratta di operazioni che potranno essere di natura ordinaria come la pulizia del vetro e del braciere o straordinaria dei tubi della stufa.

Tra la pulizia ordinaria, inoltre, rientra anche quella delle piastre in ghisa che vengono utilizzate per scaldare le pietanze. Prima di iniziare le pulizie, tuttavia, bisognerà aspettare che le piastre si siano raffreddate.

Molti usano bicarbonato e aceto senza sapere che anche la cenere della stufa è preziosissima usata in questo modo

Di solito le piastre delle stufe sono realizzate in ghisa, un materiale molto utilizzato ma che tende a rovinarsi se non curato.

La piastra dovrebbe essere pulita con regolarità per evitare il formarsi di ruggini difficili da eliminare.

Prima di iniziare la pulizia si consiglia di munirsi di una spazzola rigida, del bicarbonato e dell’aceto.

Innanzitutto cercare di rimuovere tutti i residui di polvere o fuliggine aiutandosi con un aspiracenere o con una paletta. Se molto ostinati meglio utilizzare anche la spazzola rigida facendo attenzione a non rigare eccessivamente la piastra. Chi non ha una spazzola potrà utilizzare della carta vetrata.

Per pulire più in profondità la ghisa, poi si potranno unire l’aceto di vino bianco con il bicarbonato. Si consiglia di munirsi di una ciotola in cui inserire una manciata di bicarbonato aggiungendo, poi, l’aceto molto lentamente.

Il composto andrà, poi, spalmato sulla piastra e lasciato agire per una ventina di minuti. Come operazione finale rimuovere il bicarbonato utilizzando un panno in microfibra.

La piastra in ghisa, poi, potrà essere pulita anche utilizzando la stessa cenere. Immergere un panno dentro ad acqua tiepida prima di passarla nella cenere. Si potrà ripetere l’operazione fino a quando la ghisa risulterà perfettamente pulita. Ecco perché molti usano bicarbonato e aceto senza sapere che anche la cenere della stufa è preziosissima usata in questo modo.

Alternativa

In alternativa al bicarbonato si potranno anche utilizzare dei prodotti specifici da acquistare in negozi di fai da te o su piattaforme quali Amazon. Si tratta di prodotti economici che permetteranno di pulire la piastra in modo semplice e veloce. Esistono anche dei prodotti lucidanti che permetteranno di avere una piastra in ghisa come nuova.