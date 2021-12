È giunta l’ora di fare il conto alla rovescia per Natale e per molti di noi sarà un periodo di fuoco in cucina.

Nonostante sia il periodo più magico dell’anno, può essere anche molto impegnativo per chi ha ospiti a casa, dovendo cucinare per molte persone.

Inoltre, la cucina tenderà a sporcarsi facilmente dopo aver cucinato e richiederà diverso tempo per farla tornare lucida.

Ecco perché potrebbe essere utile sapere che per eliminare le macchie, pulire e profumare i fornelli basta un rimedio naturale fai da te.

Anche i cattivi odori che si disperdono in tutta la cucina possono essere un problema, perché sono difficili da eliminare, soprattutto quando cuciniamo il fritto.

Nel momento in cui friggiamo, l’odore tende a impregnarsi non solo sui nostri vestiti ma anche sugli oggetti che abbiamo in casa, come divani e tende.

Non tutti sanno che per risolvere questa problematica ci sono dei metodi naturali che ci consentono di eliminare la puzza, facendo tornare profumata la casa.

Uno di questi è un particolare olio essenziale che è un preziosissimo alleato in casa per profumare i nostri armadi, il bucato e purificare l’aria.

Si tratta dell’olio essenziale 31, caratterizzato da un aroma intenso, utilissimo per rinfrescare il nostro ambiente e per catturare i cattivi odori in modo del tutto naturale.

Per prevenire il problema, quando friggeremo basterà far bollire un pentolino pieno d’acqua con l’aggiunta di qualche goccia di olio essenziale 31 da far evaporare pian piano.

In questo modo, l’odore si diffonderà in tutto l’ambiente coprendo totalmente i cattivi odori di fritto.

Per chi non lo conoscesse, quest’olio è facilmente reperibile nelle erboristerie ma anche online, per chi preferisse.

Oltre alle candele e all’aceto, per eliminare la puzza di fritto basta questo insospettabile prodotto naturale che alcuni hanno a casa, ma che pochi utilizzano per contrastare questa problematica.

Suggerimenti

Quando friggiamo, è importante chiudere bene la porta della cucina, così da evitare di far diffondere il suo odore nel resto della casa.

Prima di friggere è anche buona norma accendere la cappa in cucina e ricordarci di aprire le finestre per alcuni minuti, arieggiando efficacemente la stanza.

Terminata la cottura, dovremmo mettere subito a lavare le pentole o, in mancanza di tempo, riempirle almeno di acqua e detersivo, così da sgrassarle lentamente ma immediatamente.

Approfondimento

